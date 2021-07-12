Песков заявил о невозможности освоения космоса без господдержки после полета Брэнсона
Доля частных инвестиций в освоении космоса растет, оно становится более прикладным, однако без господдержки освоение космоса невозможно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после успешного суборбитального полета миллиардера Ричарда Брэнсона на ракетоплане своей космической компании Virgin Galactic.
«Чисто как частная инвестиция – это тоже очень редкий пример. Как правило, частная космонавтика так или иначе связана с квазиподдержкой от государства – это различные формы субсидирования, кредитования, госзаказов и т. д. Поэтому, конечно, освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно — это слишком дорогостоящий, слишком объемный процесс и капиталоемкий», — сказал Песков, признав, что в будущем в этой области будет «все больше и больше частных инвестиций», а также «будет расти и прикладной характер освоения космоса».
«Мы тоже страна, где тоже частные инвестиции они не первый год осуществлялись, — помните, это "Морской старт" – там хорошая доля была частных инвестиций», — заверил Песков.
«Морской старт», запущенный в начале 1990-х гг., в 2009 г. объявил о банкротстве, а сейчас фактически не работает из-за того, что с 2014 г. США не пользуются услугами плавучего космодрома после начала конфликта на востоке Украины. S7 Group купила космодром в 2018 г. Тогда в собственность компании также перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на ней оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в американском порту Лонг-Бич и интеллектуальные права компании Sea Launch. Весной 2020 г. «Морской старт» перебазировался в порт Славянка в Приморском крае.
Ранее на полет Брэнсона отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он назвал запуск «важным событием» с точки зрения развития технологий, хотя отметил, что проведенный «суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике». Рогозин также выразил надежду, что в будущем российские бизнесмены начнут инвестировать в освоение космоса вместо яхт и других показательных предметов потребления.
Накануне компания Virgin Galactic запустила свой космический корабль (ракетоплан) Unity-22 (SpaceShipTwo) с Брэнсоном на борту с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Сам полет представляет собой подъем до 16-километровой отметки на самолете-разгонщике WhiteKnightTwo. Время полета — 2,5 часа, из них в невесомости — 5-6 минут. На борту кроме бизнесмена были пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, вице-президент компании Сириша Бандла, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес. Полет за пределами земной атмосферы длился несколько минут.
Проект частной космической компании Брэнсона по отправке туристов в космос был запущен в 2004 г. Сейчас, после первого успешного полета, в очереди находятся 600 пассажиров с оплаченными билетами.
20 июля, через девять дней, в космос должен отправиться конкурент Брэнсона в космической гонке, основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос вместе со своим братом Марком на многоразовом космическом корабле New Shepard.