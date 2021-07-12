Песков заявил о невозможности освоения космоса без господдержки после полета Брэнсона

«Чисто как частная инвестиция – это тоже очень редкий пример. Как правило, частная космонавтика так или иначе связана с квазиподдержкой от государства – это различные формы субсидирования, кредитования, госзаказов и т. д. Поэтому, конечно, освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно — это слишком дорогостоящий, слишком объемный процесс и капиталоемкий», — сказал Песков, признав, что в будущем в этой области будет «все больше и больше частных инвестиций», а также «будет расти и прикладной характер освоения космоса».