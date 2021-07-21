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РБК: в России протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети

Ведомости

Во время учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, прошедших с 15 июня по 15 июля, была протестирована возможность физического отключения рунета от глобальной сети, сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».

По словам источника издания на телекоммуникационном рынке, «в учениях принимали участие все операторы «большой четверки», а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». Целью учений было определить возможность работы рунета в условиях внешних искажений, блокировок и других угроз. «Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными», — уточнил собеседник издания.

Издание направило запрос пресс-секретарю Минцифры, которое перенаправило его в Роскомнадзор. В ведомстве не подтвердили и не опровергли информацию о тестировании. Там также сказали, что учения проводятся ежегодно. Они направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента интернета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных