РБК: в России протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети
Во время учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, прошедших с 15 июня по 15 июля, была протестирована возможность физического отключения рунета от глобальной сети, сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».
По словам источника издания на телекоммуникационном рынке, «в учениях принимали участие все операторы «большой четверки», а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». Целью учений было определить возможность работы рунета в условиях внешних искажений, блокировок и других угроз. «Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными», — уточнил собеседник издания.
Издание направило запрос пресс-секретарю Минцифры, которое перенаправило его в Роскомнадзор. В ведомстве не подтвердили и не опровергли информацию о тестировании. Там также сказали, что учения проводятся ежегодно. Они направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента интернета.