РБК: в России протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети

Издание направило запрос пресс-секретарю Минцифры, которое перенаправило его в Роскомнадзор. В ведомстве не подтвердили и не опровергли информацию о тестировании. Там также сказали, что учения проводятся ежегодно. Они направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента интернета.