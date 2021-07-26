Bloomberg: Apple может добавить функцию Face ID на все свои устройства
Apple может добавить функцию разблокировки с помощью Face ID на все свои устройства в течение двух лет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Сейчас функция разблокировки с помощью Face ID доступна на iPhone (кроме бюджетной SE) и iPad (кроме бюджетной версии Air). В будущем компания добавит функцию на компьютеры Mac, пишет агентство.
В iPhone SE и iPad Air сейчас установлена функция разблокировки по отпечатку пальца Touch ID. Как уточняет агентство, Apple не исключает внедрения функции в эти устройства, хотя и Touch ID является «более дешевой» альтернативой Face ID с высоким уровнем безопасности.
Face ID работает по принципу сканера формы лица человека, функция была разработана Apple в 2017 г. Она позволяет разблокировать устройство, совершать покупки в iTunes Store, App Store и iBooks Store, выбирать карты для оплаты в Apple Pay.