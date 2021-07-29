NASA поздравило коллег из России со стыковкой модуля «Наука» с МКС
Помощник директора NASA Роберт Кабана поздравил российских коллег с успешной стыковкой лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией (МКС), сообщает ТАСС.
«Я бы хотел поздравить наших российских партнеров с успешной стыковкой их модуля», — сказал Кабана журналистам.
Модуль с ракетой-носителем «Протон-М» стартовал с космодрома Байконур 21 июля. Стыковка «Науки» с МКС состоялась 29 июля в 16:29 мск.
Модуль «Наука» должен был отправиться к МКС еще в 2007 г., но его запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. В итоге модуль продолжал дорабатываться на Земле.