Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга

«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для... идентификации и аутентификации биометрических персональных данных... являются идентификация водителей легкового такси, идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)», — говорится в документе.