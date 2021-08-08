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Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга

Ведомости

Минцифры разработало проект постановления правительства, в котором предлагается ввести сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси и каршеринга. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для... идентификации и аутентификации биометрических персональных данных... являются идентификация водителей легкового такси, идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)», — говорится в документе.

Минцифры также предложило собирать биометрию для прохода на территорию организаций финансового рынка и участия в собрании гражданско-правового сообщества.

Нововведения в случае одобрения вступят в силу с 1 января.

В начале лета стало известно, что Минцифры обсуждает с аэропортами пилотные проекты по регистрации пассажиров на рейс c помощью биометрических данных, без паспорта.

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, один из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим данным. Система должна повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности.

29 апреля владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко сообщил, что к концу года в аэропортах холдинга начнется тестирование биометрического оборудования. Холдинг владеет 17 аэропортами в различных городах России. Тестирование начнется в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске.

Ранее по теме: Бизнес сообщил о рисках для «Яндекса» и «Тинькофф» из-за закона о биометрии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных