Бизнес сообщил о рисках для «Яндекса» и «Тинькофф» из-за закона о биометрии

Проект поправок к закону об организации предоставления госуслуг в России был размещен на официальном интернет-портале правовых актов 29 июня. В соответствии с ним биометрические данные граждан разрешено будет использовать лишь компаниям с не более чем 49% иностранного капитала в уставном капитале. Организации обяжут иметь лицензию и право собственности на криптографические средства шифрования. Кроме того, для создания своих банков биометрических данных компаниям нужен собственный капитал не менее чем в 500 млн руб. Подобные требования могут вступить в силу с 1 января следующего года.