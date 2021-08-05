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Бизнес сообщил о рисках для «Яндекса» и «Тинькофф» из-за закона о биометрии

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил отзыв на проект правил работы с биометрическими данными граждан, подготовленный Минцифры, где предупредил о дискриминации крупнейших в стране IT-компаний в случае реализации разработанных норм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

Проект поправок к закону об организации предоставления госуслуг в России был размещен на официальном интернет-портале правовых актов 29 июня. В соответствии с ним биометрические данные граждан разрешено будет использовать лишь компаниям с не более чем 49% иностранного капитала в уставном капитале. Организации обяжут иметь лицензию и право собственности на криптографические средства шифрования. Кроме того, для создания своих банков биометрических данных компаниям нужен собственный капитал не менее чем в 500 млн руб. Подобные требования могут вступить в силу с 1 января следующего года.

Те, кто не соответствуют новым правилам, лишатся возможности получить аккредитацию и, как следствие, собирать и обрабатывать биометрические данные. Это критично для банков и экосистем, заявил эксперт комиссии по связи РСПП Михаил Рыженков.

«Биометрические данные можно использовать для заключения любых сделок на интернет-платформах. Например, оформление онлайн-ипотеки через интернет», — пояснил он. В связи с этим РСПП попросил не распространять новые нормы на компании, использующие, но не передающие биометрию через интернет.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян пояснил, что к биометрии относится даже скан паспорта. Таким образом, новые требования критично отразятся на работе компаний каршеринга, сервиса объявлений Avito, иностранных платформ для поиска жилья Booking.com и Airbnb, так как все они проводят верификацию онлайн через сканы документов. Также под угрозой окажутся «Яндекс», принадлежащий нидерландской Yandex B.V., и банки вроде «Тинькофф», которым владеет кипрская TCS Group.

Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин называл условия, изложенные в проекте Минцифры, нерыночными. Дело в том, что под требование о капитале в 500 млн руб. подпадут такие крупные игроки, как «Сбер», ВТБ, «Ростелеком», «Яндекс» и Mail.ru Group. В самом Минцифры заявили «Коммерсанту», что поправки лишь уточняют порядок аккредитации организаций для работы с биометрией, детализируя принятый в конце прошлого года закон.

Ранее по теме: Минцифры предложило регистрировать авиапассажиров с помощью биометрии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных