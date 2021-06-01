Минцифры предложило регистрировать авиапассажиров с помощью биометрии

Ранее стало известно, что московский аэропорт «Шереметьево» проведет аналогичный эксперимент по идентификации пассажиров по лицу при посадке на самолет в сентябре этого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на копию рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта. Подлинность документа подтвердили три источника, знакомые с деталями обсуждения. Двое из них сообщили, что документ обсуждается и пока не утвержден.