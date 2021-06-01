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Минцифры предложило регистрировать авиапассажиров с помощью биометрии

Ведомости

Минцифры обсуждает с аэропортами пилотные проекты по регистрации пассажиров на рейс c помощью биометрических данных, без паспорта, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

Согласно российскому законодательству, биометрическая система является аналогом паспорта. «Это означает, что при регистрации в аэропорту, при совершении любых других действий, где требуется показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация. Сейчас мы уже обсуждаем пилоты с аэропортами... чтобы разгрузить (аэропорты), сделать более быстрой регистрацию, и посадка на рейс... все будет по биометрии работать», — рассказал Шадаев.

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, один из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим данным. Система должна повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности.

29 апреля владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко сообщил, что к концу года в аэропортах холдинга начнется тестирование биометрического оборудования. Холдинг владеет 17 аэропортами в различных городах России. Тестирование начнется в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске.

Ранее стало известно, что московский аэропорт «Шереметьево» проведет аналогичный эксперимент по идентификации пассажиров по лицу при посадке на самолет в сентябре этого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на копию рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта. Подлинность документа подтвердили три источника, знакомые с деталями обсуждения. Двое из них сообщили, что документ обсуждается и пока не утвержден.

Ранее по теме: В аэропорту Новосибирска в этом году начнется тестирование биометрии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных