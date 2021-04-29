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В аэропорту Новосибирска в этом году начнется тестирование биометрии

Ведомости

Холдинг «Новапорт» предпринимателя Романа Троценко начнет тестирование биометрического оборудования в аэропортах холдинга к концу этого года, рассказал журналистам сам Троценко.

«К концу года (начнем тестировать). Мы начнем с аэропорта "Толмачево" (Новосибирск)», — ответил он на соответствующий вопрос. Помимо Толмачево, в холдинг входит 17 аэропортов — Минеральные Воды, Калининград, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Мурманск и другие.

По подсчетам «Новапорта», внедрение оборудования для биометрической идентификации пассажиров обойдется «примерно в 1,5 млрд руб.». «В длительной перспективе это очень позитивное нововведение. Важно, чтобы все стандарты сейчас были приняты», — добавил Троценко.

Накануне стало известно, что московский аэропорт «Шереметьево» проведет аналогичный эксперимент по идентификации пассажиров при посадке на самолет по лицу в сентябре этого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на копию рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта. Подлинность документа подтвердили три источника, знакомые с деталями обсуждения. Двое из них сообщили, что документ обсуждается и пока не утвержден.

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Тестировать биометрию в «Шереметьево» будут проводить на пассажирах рейса «Аэрофлота». По словам представителя компании Михаила Демина, на гейте будет установлен биометрический турникет с камерой, которая будет идентифицировать личность человека. При посадке в самолет ему не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт: система сама проверит, является ли человек пассажиром этого рейса и прошел ли он досмотр. Представитель «Шереметьево» сообщил, что систему идентификации установят также на входе в зону досмотра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных