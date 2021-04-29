В аэропорту Новосибирска в этом году начнется тестирование биометрии
Холдинг «Новапорт» предпринимателя Романа Троценко начнет тестирование биометрического оборудования в аэропортах холдинга к концу этого года, рассказал журналистам сам Троценко.
«К концу года (начнем тестировать). Мы начнем с аэропорта "Толмачево" (Новосибирск)», — ответил он на соответствующий вопрос. Помимо Толмачево, в холдинг входит 17 аэропортов — Минеральные Воды, Калининград, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Мурманск и другие.
По подсчетам «Новапорта», внедрение оборудования для биометрической идентификации пассажиров обойдется «примерно в 1,5 млрд руб.». «В длительной перспективе это очень позитивное нововведение. Важно, чтобы все стандарты сейчас были приняты», — добавил Троценко.
Накануне стало известно, что московский аэропорт «Шереметьево» проведет аналогичный эксперимент по идентификации пассажиров при посадке на самолет по лицу в сентябре этого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на копию рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта. Подлинность документа подтвердили три источника, знакомые с деталями обсуждения. Двое из них сообщили, что документ обсуждается и пока не утвержден.
Тестировать биометрию в «Шереметьево» будут проводить на пассажирах рейса «Аэрофлота». По словам представителя компании Михаила Демина, на гейте будет установлен биометрический турникет с камерой, которая будет идентифицировать личность человека. При посадке в самолет ему не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт: система сама проверит, является ли человек пассажиром этого рейса и прошел ли он досмотр. Представитель «Шереметьево» сообщил, что систему идентификации установят также на входе в зону досмотра.