В аэропорту Новосибирска в этом году начнется тестирование биометрии

Тестировать биометрию в «Шереметьево» будут проводить на пассажирах рейса «Аэрофлота». По словам представителя компании Михаила Демина, на гейте будет установлен биометрический турникет с камерой, которая будет идентифицировать личность человека. При посадке в самолет ему не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт: система сама проверит, является ли человек пассажиром этого рейса и прошел ли он досмотр. Представитель «Шереметьево» сообщил, что систему идентификации установят также на входе в зону досмотра.