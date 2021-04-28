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В «Шереметьево» раскрыли детали эксперимента по посадке в самолеты по лицу

Ведомости

Аэропорт «Шереметьево» проведет эксперимент по идентификации пассажиров при посадке на самолет по лицу в сентябре 2021 г., сообщил РБК со ссылкой на копию рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта. Подлинность документа подтвердили три источника, знакомые с деталями обсуждения. Двое из них сообщили, что документ обсуждается и пока не утвержден.

Представитель Минцифры рассказал, что эксперимент будет проводиться при посадке на один из внутренних рейсов «Аэрофлота». По словам официального представителя компании Михаила Демина, на гейте будет установлен биометрический турникет с камерой, которая будет идентифицировать личность человека. При посадке в самолет ему не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт: система сама проверит, является ли человек пассажиром этого рейса и прошел ли он досмотр. Представитель «Шереметьево» сообщил, что систему идентификации установят также на входе в зону досмотра.

По данным издания, эксперимент начнется в сентябре 2021 г. Представитель Минцифры подтвердил сроки запуска. Он пояснил, что для идентификации пассажиров будут использовать данные из Единой биометрической системы (ЕБС). Пассажиры смогут проходить контроль с помощью такой технологии по желанию.

По итогам эксперимента в «Шереметьево» в декабре этого года планируется утвердить программу внедрения биометрии на объектах воздушного транспорта до 2030 г. По словам представителя Минцифры, к этому сроку доля пассажиров, обслуживаемых с помощью биометрии, должна достичь 30%. О том, что «Домодедово» и «Шереметьево» начали оснащаться биометрическими системами идентификации пассажиров, стало известно в середине февраля.

Ранее по теме: В аэропортах вводят биометрический контроль

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных