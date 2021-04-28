В «Шереметьево» раскрыли детали эксперимента по посадке в самолеты по лицу
Аэропорт «Шереметьево» проведет эксперимент по идентификации пассажиров при посадке на самолет по лицу в сентябре 2021 г., сообщил РБК со ссылкой на копию рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта. Подлинность документа подтвердили три источника, знакомые с деталями обсуждения. Двое из них сообщили, что документ обсуждается и пока не утвержден.
Представитель Минцифры рассказал, что эксперимент будет проводиться при посадке на один из внутренних рейсов «Аэрофлота». По словам официального представителя компании Михаила Демина, на гейте будет установлен биометрический турникет с камерой, которая будет идентифицировать личность человека. При посадке в самолет ему не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт: система сама проверит, является ли человек пассажиром этого рейса и прошел ли он досмотр. Представитель «Шереметьево» сообщил, что систему идентификации установят также на входе в зону досмотра.
По данным издания, эксперимент начнется в сентябре 2021 г. Представитель Минцифры подтвердил сроки запуска. Он пояснил, что для идентификации пассажиров будут использовать данные из Единой биометрической системы (ЕБС). Пассажиры смогут проходить контроль с помощью такой технологии по желанию.
По итогам эксперимента в «Шереметьево» в декабре этого года планируется утвердить программу внедрения биометрии на объектах воздушного транспорта до 2030 г. По словам представителя Минцифры, к этому сроку доля пассажиров, обслуживаемых с помощью биометрии, должна достичь 30%. О том, что «Домодедово» и «Шереметьево» начали оснащаться биометрическими системами идентификации пассажиров, стало известно в середине февраля.