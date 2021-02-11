В аэропортах вводят биометрический контроль

Используя биометрические технологии, можно один раз идентифицировать пассажира, а дальше считывать данные и открывать гейты без вспомогательных носителей – посадочного талона и паспорта». Впрочем, представители силовых структур в разных странах считают уровень достоверности при идентификации по биометрии недостаточным, отмечает Пантелеев: «Поэтому там, где нужно идентифицировать личность надежно и достоверно, такой подход пока неприменим. Но с развитием технических средств можно будет обеспечить надежность и такого распознавания». Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев, напротив, считает, что «иногда люди не способны идентифицировать преступника по документу, тогда использование биометрии существенно облегчит задачу».