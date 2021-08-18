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«РИА Новости» узнали о планах продолжить испытания Ил-112В после катастрофы

Ведомости

Испытания военно-транспортного самолета нового поколения Ил-112В продолжатся после катастрофы первого летного экземпляра. Для этого в следующем году будут использованы третий и четвертый опытные образы, сообщает «РИА новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний», — сказал собеседник агентства. По его словам, испытательные полеты возобновятся через год, летом 2022 г.

Опытный образец Ил-112И разбился вчера, 17 августа, в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета. Погибли все три члена экипажа, в том числе находившийся в тот момент за штурвалом летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По предварительным данным, у самолета на малой высоте загорелся правый двигатель ТВ7-117СТ. Для расследования причины инцидента создана комиссия во главе с курирующим авиастроение заместителем министра промышленности и торговли Олегом Бочаровым, СК также возбудил уголовное дело по факту катастрофы.

Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему начались в середине 2000-х гг., затем были свернуты и снова активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам. Ил-112В должен заменить готовящиеся к списанию к 2030 г. устаревшие морально и физически советские Ан-24 и Ан-26, составляющие основу парка малой военно-транспортной авиации ВКС России. Первый полет Ил-112 выполнил в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных