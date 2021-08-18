«РИА Новости» узнали о планах продолжить испытания Ил-112В после катастрофы

Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему начались в середине 2000-х гг., затем были свернуты и снова активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам. Ил-112В должен заменить готовящиеся к списанию к 2030 г. устаревшие морально и физически советские Ан-24 и Ан-26, составляющие основу парка малой военно-транспортной авиации ВКС России. Первый полет Ил-112 выполнил в 2019 г.