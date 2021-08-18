Пожар в двигателе привел к катастрофе Ил-112

Пожар в двигателе привел к катастрофе Ил-112Минобороны вряд ли откажется от самолета, но работа над ним снова затянется
Утром 11 августа недалеко от военного аэродрома Кубинка разбился первый и единственный летный опытный экземпляр легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Самолет совершал 17-й полет и перелетел из Воронежа, где он был собран на авиазаводе ВАСО, для участия в военно-техническом форуме «Армия-2021», который открывается 22 августа в Кубинке.
В соцсети размещено видео крушения, на котором видно, что полет проходил на небольшой высоте, у машины начался пожар правого двигателя ТВ7-117СТ, что, вероятно, и привело к катастрофе. По словам источника, близкого к Минобороны, экипаж старался увести самолет от жилых домов, машина упала в лесополосе и взорвалась. Причину пожара двигателя предстоит установить в ходе расследования катастрофы, говорит собеседник «Ведомостей».
Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов, в катастрофе погиб экипаж в составе командира Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. Именно Николай Куимов поднял Ил-112В в первый полет в апреле 2018 г., а также новую версию пассажирского Ил-114-300. Он же первым поднял новую модификацию Ил-76 – Ил-76МД90А – и выполнил программу летных испытаний «президентского» авиалайнера Ил-96-300ПУ.
Поскольку речь идет об опытной машине, комиссию по выяснению причин катастрофы возглавит курирующий авиастроение заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, сообщил представитель этого ведомства. Параллельно согласно обычной практике уголовное дело по факту катастрофы самолета возбудило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
История Ил-112В имеет характер долгостроя, как и многие другие проекты, начатые в 1990-е гг. Машина должна была сменить в составе ВВС легкие военно-транспортные и пассажирские самолеты – в первую очередь Ан-24 и Ан-26, календарный срок службы которых заканчивается в наступившем десятилетии.
После восьми лет разработки, так и не закончившейся полетом, Минобороны в 2011 г. решило отказаться от машины и закрыло финансирование соответствующей опытно-конструкторской работы (ОКР). По словам бывшего сотрудника Минобороны, официально это было объяснено необходимостью оптимизации расходов, однако фактически военные перестали верить в то, что самолет будет когда-либо сделан, а двигатель ТВ7-117 будет доведен до необходимых параметров мощности, чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность. Однако в 2014 г. было принято решение возобновить проект, поскольку альтернатив ему не нашлось.
В итоге между Минобороны и ПАО «Ил» (входит в ОАК) был заключен контракт на сумму 7,9 млрд руб. на завершение ОКР и постройку трех опытных машин, включая два летных экземпляра. Работы снова затянулись, и добиться их продвижения удалось только в 2017 г., когда «Ил» возглавил Алексей Рогозин. Пришлось вносить значительные изменения в конструкцию машины, и первый полет состоялся лишь в 2019 г. Двигатель ТВ7-117 используется и в пассажирском Ил-114-300.
5 фактов об Ил-112В
- В качестве альтернатив Ил-112В Минобороны России рассматривало грузовую модификацию украинского Ан-140 со сборкой на заводе «Авиакор» в Самаре. Но после 2014 г. украинский вариант отпал. Но после 2014 г. украинский вариант отпал.
- Между первым и вторым полетом самолета прошло 23 месяца, что было вызвано необходимостью доработки машины.
- Минобороны оценивает потенциальную потребность в этой машине в 100 шт.
- Разработка двигателя ТВ7-117 началась еще в 1980-е гг. Кроме Ил-112 и пассажирского Ил-114 специальная модификация мотора устанавливается на вертолете Ми-38.
- Примерными зарубежными серийно выпускаемыми аналогами Ил-112 являются С-27 итальянской компании Alenia и С-295 компании Airbus.
По словам Олега Пантелеева из агентства «Авиапорт», прежде чем высказывать какие-либо версии, необходимо установить, что именно стало причиной происшествия. Никто пока не имеет данных самописцев, и сначала надо разобраться, где произошло возгорание и как развивался пожар. Что касается использования этого двигателя на Ил-112В, то, чтобы в полной мере реализовать потенциал самолета, надо увеличить мощность силовой установки, что фактически эквивалентно созданию нового двигателя, полагает Пантелеев. Что же касается пассажирского Ил-114-300, то возможностей существующей модификации ТВ7-117 достаточно и необходимо просто продолжать работы по увеличению ресурсных показателей двигателя, говорит эксперт. Обвинять же двигатель до выяснения причин некорректно, подчеркивает он.
Министерство обороны не откажется от программы Ил-112В, поскольку машина такой размерности необходима, а альтернативы ей нет, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. При этом понятно, что работы над машиной снова затянутся, говорит он. Ранее ОАК сообщала, что в начале 2018 г. на ВАСО были заложены еще два летных экземпляра, готов также экземпляр для статических испытаний.