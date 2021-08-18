Пожар в двигателе привел к катастрофе Ил-112

По словам Олега Пантелеева из агентства «Авиапорт», прежде чем высказывать какие-либо версии, необходимо установить, что именно стало причиной происшествия. Никто пока не имеет данных самописцев, и сначала надо разобраться, где произошло возгорание и как развивался пожар. Что касается использования этого двигателя на Ил-112В, то, чтобы в полной мере реализовать потенциал самолета, надо увеличить мощность силовой установки, что фактически эквивалентно созданию нового двигателя, полагает Пантелеев. Что же касается пассажирского Ил-114-300, то возможностей существующей модификации ТВ7-117 достаточно и необходимо просто продолжать работы по увеличению ресурсных показателей двигателя, говорит эксперт. Обвинять же двигатель до выяснения причин некорректно, подчеркивает он.