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ВТБ устранил сбой в онлайн-банке

Ведомости

ВТБ устранил сбой в онлайн-банке, сообщил корреспонденту «Ведомостей» представитель банка.

«В работе “ВТБ онлайн” кратковременно наблюдались точечные ограничения, могли быть недоступны некоторые операции. Специалисты банка оперативно устранили проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сказал он.

Корреспондент «Ведомостей» зафиксировал сбой приблизительно в 11.30 по московскому времени, когда не смог перевести деньги с текущего счета на индивидуальный инвестиционный и брокерский счета. Приложение ВТБ выдавало следующее сообщение: «Ошибка обращения к внешней системе». Позднее у корреспондента в приложении перестали отображаться счета и продукты банка.

Сотрудник чата поддержки приложения банка подтверждал, что «на данный момент могут возникать ошибки при попытке осуществления переводов в «ВТБ-онлайн». Он пояснял, что «сейчас пока недоступны переводы/платежи и могут не отображаться счета и карты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных