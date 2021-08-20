ВТБ устранил сбой в онлайн-банке

Корреспондент «Ведомостей» зафиксировал сбой приблизительно в 11.30 по московскому времени, когда не смог перевести деньги с текущего счета на индивидуальный инвестиционный и брокерский счета. Приложение ВТБ выдавало следующее сообщение: «Ошибка обращения к внешней системе». Позднее у корреспондента в приложении перестали отображаться счета и продукты банка.