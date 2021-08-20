ВТБ устранил сбой в онлайн-банке
ВТБ устранил сбой в онлайн-банке, сообщил корреспонденту «Ведомостей» представитель банка.
«В работе “ВТБ онлайн” кратковременно наблюдались точечные ограничения, могли быть недоступны некоторые операции. Специалисты банка оперативно устранили проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сказал он.
Корреспондент «Ведомостей» зафиксировал сбой приблизительно в 11.30 по московскому времени, когда не смог перевести деньги с текущего счета на индивидуальный инвестиционный и брокерский счета. Приложение ВТБ выдавало следующее сообщение: «Ошибка обращения к внешней системе». Позднее у корреспондента в приложении перестали отображаться счета и продукты банка.
Сотрудник чата поддержки приложения банка подтверждал, что «на данный момент могут возникать ошибки при попытке осуществления переводов в «ВТБ-онлайн». Он пояснял, что «сейчас пока недоступны переводы/платежи и могут не отображаться счета и карты».