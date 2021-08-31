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Систему оплаты по лицу начали тестировать еще на двух линиях метро Москвы

Ведомости

Тестирование оплаты проезда с помощью технологии Face Pay началось еще на двух линиях московского метро, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

«Сегодня к тесту Face Pay мы подключили еще две линии – Солнцевскую и Калужско-Рижскую», – говорится в сообщении. Ранее тестирование системы было запущено на Филевской и Арбатско-Покровской линиях.

Руководитель дептранса Максим Ликсутов отметил, что система Face Pay работает стабильно. В связи с этим продолжается ее масштабирование и расширение фокус-группы до 7 тыс. человек. «Пассажиры оставляют нам полезную обратную связь, которая позволит уже скоро запустить технологию для всех пользователей метро», – объяснил он.

О запуске Face Pay мэрия объявила осенью 2020 г. В мае этого года Ликсутов сообщал, что технология несколько месяцев тестируется на отдельных станциях метро. Он рассказал, что пассажир метро должен будет остановиться у бокового правого турникета. Система «узнает» его, за полторы секунды списывает деньги с банковской карты, и пассажир проходит через турникет. Систему могут запустить также и на кассах в метро.

Ранее по теме: В московском метро начали тестировать систему оплаты с распознаванием лиц
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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