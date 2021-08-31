Систему оплаты по лицу начали тестировать еще на двух линиях метро Москвы
Тестирование оплаты проезда с помощью технологии Face Pay началось еще на двух линиях московского метро, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.
«Сегодня к тесту Face Pay мы подключили еще две линии – Солнцевскую и Калужско-Рижскую», – говорится в сообщении. Ранее тестирование системы было запущено на Филевской и Арбатско-Покровской линиях.
Руководитель дептранса Максим Ликсутов отметил, что система Face Pay работает стабильно. В связи с этим продолжается ее масштабирование и расширение фокус-группы до 7 тыс. человек. «Пассажиры оставляют нам полезную обратную связь, которая позволит уже скоро запустить технологию для всех пользователей метро», – объяснил он.
О запуске Face Pay мэрия объявила осенью 2020 г. В мае этого года Ликсутов сообщал, что технология несколько месяцев тестируется на отдельных станциях метро. Он рассказал, что пассажир метро должен будет остановиться у бокового правого турникета. Система «узнает» его, за полторы секунды списывает деньги с банковской карты, и пассажир проходит через турникет. Систему могут запустить также и на кассах в метро.