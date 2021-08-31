Эксперты сообщили о резком росте числа поддельных сайтов театров

«С июня по август этого года эксперты BI.ZONE зафиксировали десятикратный рост числа доменов мошеннических театров: если в начале лета они обнаружили 32 ссылки на подобные ресурсы, то к концу лета их количество увеличилось до 351», — говорится в сообщении. Такие сайты выглядят почти так же, как настоящие. На них размещается афиша, описание спектаклей, а также уведомление о возможности покупки билетов онлайн в связи с пандемией. «Но после оплаты жертва, естественно, не получает никаких билетов», – отмечает издание.