Эксперты сообщили о резком росте числа поддельных сайтов театров
«С июня по август этого года эксперты BI.ZONE зафиксировали десятикратный рост числа доменов мошеннических театров: если в начале лета они обнаружили 32 ссылки на подобные ресурсы, то к концу лета их количество увеличилось до 351», — говорится в сообщении. Такие сайты выглядят почти так же, как настоящие. На них размещается афиша, описание спектаклей, а также уведомление о возможности покупки билетов онлайн в связи с пандемией. «Но после оплаты жертва, естественно, не получает никаких билетов», – отмечает издание.
По данным компании, чаще всего мошенники подделывали сайты Малого театра, «Ленкома», Театра сатиры, Театра им. Ленсовета, театров им. Станиславского, Васильева, Товстоногова. При этом для большинства фишинговых доменов за основу был взят сайт Государственного академического театра Санкт-Петербурга «Приют комедианта», так как его интерфейс легко подделать, и по причине низкого уровня киберзащиты, отмечают эксперты.
Рост числа подобных сайтов может быть спровоцирован новым видом мошенничества, предположил заместитель руководителя департамента CERT-GIB Group-IB Ярослав Каргалев. В таких случаях злоумышленник завязывает контакт с жертвой в соцсетях или приложениях для знакомств, приглашает ее на свидание и предлагает пойти вместе в театр. После этого мошенник присылает ей ссылку на фейковый ресурс по продаже билетов и после оплаты та теряет значительную сумму. По мнению старшего аналитика Positive Technologies Ольги Зиненко, увеличение количества мошеннических сайтов по продаже билетов в театры связано с ростом фишинга в сфере ритейла в целом.