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Эксперты сообщили о резком росте числа поддельных сайтов театров

Ведомости

Резкий рост числа поддельных сайтов театров зафиксирован в России, сообщает РБК со ссылкой на исследование BI.ZONE.

«С июня по август этого года эксперты BI.ZONE зафиксировали десятикратный рост числа доменов мошеннических театров: если в начале лета они обнаружили 32 ссылки на подобные ресурсы, то к концу лета их количество увеличилось до 351», — говорится в сообщении. Такие сайты выглядят почти так же, как настоящие. На них размещается афиша, описание спектаклей, а также уведомление о возможности покупки билетов онлайн в связи с пандемией. «Но после оплаты жертва, естественно, не получает никаких билетов», – отмечает издание.

По данным компании, чаще всего мошенники подделывали сайты Малого театра, «Ленкома», Театра сатиры, Театра им. Ленсовета, театров им. Станиславского, Васильева, Товстоногова. При этом для большинства фишинговых доменов за основу был взят сайт Государственного академического театра Санкт-Петербурга «Приют комедианта», так как его интерфейс легко подделать, и по причине низкого уровня киберзащиты, отмечают эксперты.

Рост числа подобных сайтов может быть спровоцирован новым видом мошенничества, предположил заместитель руководителя департамента CERT-GIB Group-IB Ярослав Каргалев. В таких случаях злоумышленник завязывает контакт с жертвой в соцсетях или приложениях для знакомств, приглашает ее на свидание и предлагает пойти вместе в театр. После этого мошенник присылает ей ссылку на фейковый ресурс по продаже билетов и после оплаты та теряет значительную сумму. По мнению старшего аналитика Positive Technologies Ольги Зиненко, увеличение количества мошеннических сайтов по продаже билетов в театры связано с ростом фишинга в сфере ритейла в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных