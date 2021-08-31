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Microsoft объявила дату выхода новой Windows

Ведомости

Новая операционная система Windows станет доступна пользователям 5 октября, сообщает компания Microsoft.

«Windows 11 станет доступна 5 октября 2021 г. В этот день появится возможность бесплатного обновления до Windows 11 на ПК с Windows 10, станут доступными для покупки ПК с предустановленной Windows 11», — говорится в сообщении.

Microsoft представила новую операционную систему 24 июня этого года. В презентации отмечалось, что фокус в Windows 11 обращен на упрощение интерфейса, магазин приложений Windows Store и улучшение производительности и многозадачности. Операционная система получила новую кнопку «пуск» и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана.

Помимо этого Microsoft убрала из стартового меню «живые плитки», которые появились в Windows 8. «Окна» в Windows 11 стали более закругленными, а элементы интерфейса — полупрозрачными и простыми. Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше, благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.

Презентация предыдущей версии ОС Windows 10 состоялась шесть лет назад — в 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных