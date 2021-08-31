Microsoft объявила дату выхода новой Windows
Новая операционная система Windows станет доступна пользователям 5 октября, сообщает компания Microsoft.
«Windows 11 станет доступна 5 октября 2021 г. В этот день появится возможность бесплатного обновления до Windows 11 на ПК с Windows 10, станут доступными для покупки ПК с предустановленной Windows 11», — говорится в сообщении.
Microsoft представила новую операционную систему 24 июня этого года. В презентации отмечалось, что фокус в Windows 11 обращен на упрощение интерфейса, магазин приложений Windows Store и улучшение производительности и многозадачности. Операционная система получила новую кнопку «пуск» и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана.
Помимо этого Microsoft убрала из стартового меню «живые плитки», которые появились в Windows 8. «Окна» в Windows 11 стали более закругленными, а элементы интерфейса — полупрозрачными и простыми. Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше, благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.
Презентация предыдущей версии ОС Windows 10 состоялась шесть лет назад — в 2015 г.