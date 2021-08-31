Microsoft объявила дату выхода новой Windows

Помимо этого Microsoft убрала из стартового меню «живые плитки», которые появились в Windows 8. «Окна» в Windows 11 стали более закругленными, а элементы интерфейса — полупрозрачными и простыми. Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше, благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.