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Власти Москвы планируют внедрить в школах систему распознавания лиц

Ведомости

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы планирует вместе с департаментом образования и науки города к 2022 г. внедрить в школах систему распознавания лиц, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв главы ДИТа Эдуарда Лысенко на проект постановления правительства, разработанный Минцифры и опубликованный на портале regulation.gov.ru.

Власти планируют внедрить в школах систему распознавания лиц, чтобы повысить «личную безопасность учащихся и преподавательского состава на территории образовательной организации города Москвы». Собеседник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что такая идея весной звучала на одном из заседаний Совбеза после расстрела школьников и учителей в гимназии Казани.

В ДИТе сообщили, что правительство Москвы изучает возможность внедрения системы распознавания лиц в школах, но говорить «о том, что она будет введена, сейчас преждевременно». В департаменте подчеркнули, что система в любом случае будет применяться по решению директора, учителей и родителей.

Ранее «Ведомости» сообщили, что во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц, чтобы обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу и вышел из нее и выявить посторонних. На сайте госзакупок есть сведения о покупке таких систем. Заказчиками выступают региональные департаменты образования, подрядчик – Национальный центр информатизации, который входит в ГК «Ростех». Стороны подтвердили изданию факт сотрудничества. Общая сумма контрактов — более 2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных