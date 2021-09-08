Власти Москвы планируют внедрить в школах систему распознавания лиц
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы планирует вместе с департаментом образования и науки города к 2022 г. внедрить в школах систему распознавания лиц, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв главы ДИТа Эдуарда Лысенко на проект постановления правительства, разработанный Минцифры и опубликованный на портале regulation.gov.ru.
Власти планируют внедрить в школах систему распознавания лиц, чтобы повысить «личную безопасность учащихся и преподавательского состава на территории образовательной организации города Москвы». Собеседник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что такая идея весной звучала на одном из заседаний Совбеза после расстрела школьников и учителей в гимназии Казани.
В ДИТе сообщили, что правительство Москвы изучает возможность внедрения системы распознавания лиц в школах, но говорить «о том, что она будет введена, сейчас преждевременно». В департаменте подчеркнули, что система в любом случае будет применяться по решению директора, учителей и родителей.
Ранее «Ведомости» сообщили, что во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц, чтобы обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу и вышел из нее и выявить посторонних. На сайте госзакупок есть сведения о покупке таких систем. Заказчиками выступают региональные департаменты образования, подрядчик – Национальный центр информатизации, который входит в ГК «Ростех». Стороны подтвердили изданию факт сотрудничества. Общая сумма контрактов — более 2 млрд руб.