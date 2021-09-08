Власти Москвы планируют внедрить в школах систему распознавания лиц

Ранее «Ведомости» сообщили, что во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц, чтобы обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу и вышел из нее и выявить посторонних. На сайте госзакупок есть сведения о покупке таких систем. Заказчиками выступают региональные департаменты образования, подрядчик – Национальный центр информатизации, который входит в ГК «Ростех». Стороны подтвердили изданию факт сотрудничества. Общая сумма контрактов — более 2 млрд руб.