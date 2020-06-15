Умные камеры будут следить за российскими школьниками

Умные камеры будут следить за российскими школьникамиСистемой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц оснастят все 43 000 школ
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях. Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком – Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»). Сведения о покупке таких систем есть на сайте госзакупок, стороны подтвердили «Ведомостям» факт сотрудничества. Общая сумма контрактов превышает 2 млрд руб., подсчитали «Ведомости».
НЦИ отвечал за интеграцию всех решений в комплексном проекте. Среди поставляемого оборудования – системы видеонаблюдения, которые используются для повышения безопасности детей во время учебного процесса (коридоры, залы, лестницы), а также камеры для наружного видеонаблюдения, для обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории школ, рассказал представитель НЦИ. За их разработку для закупки отвечала компания «Элвис-неотек» (портфельная компания «Роснано»), объяснил представитель компании Евгений Лапшев.