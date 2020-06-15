Умные камеры будут следить за российскими школьниками

НЦИ отвечал за интеграцию всех решений в комплексном проекте. Среди поставляемого оборудования – системы видеонаблюдения, которые используются для повышения безопасности детей во время учебного процесса (коридоры, залы, лестницы), а также камеры для наружного видеонаблюдения, для обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории школ, рассказал представитель НЦИ. За их разработку для закупки отвечала компания «Элвис-неотек» (портфельная компания «Роснано»), объяснил представитель компании Евгений Лапшев.