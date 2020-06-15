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Умные камеры будут следить за российскими школьниками

Системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц оснастят все 43 000 школ
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях. Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком – Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»). Сведения о покупке таких систем есть на сайте госзакупок, стороны подтвердили «Ведомостям» факт сотрудничества. Общая сумма контрактов превышает 2 млрд руб., подсчитали «Ведомости».

НЦИ отвечал за интеграцию всех решений в комплексном проекте. Среди поставляемого оборудования – системы видеонаблюдения, которые используются для повышения безопасности детей во время учебного процесса (коридоры, залы, лестницы), а также камеры для наружного видеонаблюдения, для обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории школ, рассказал представитель НЦИ. За их разработку для закупки отвечала компания «Элвис-неотек» (портфельная компания «Роснано»), объяснил представитель компании Евгений Лапшев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных