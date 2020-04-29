Видеонаблюдение за людьми: технологические и бюрократические проблемы

В материальной инфраструктуре прежде всего важно расположение камер. Недавно сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров обратил внимание, что подъездные камеры отсутствуют в элитных московских жилых комплексах, а в обычных домах устанавливаются повсеместно. Кажется, система наблюдает только за простыми гражданами? В оценке комментатор опирался на открытые данные о расположении камер. Но в открытом доступе находится информация о местоположении не всех камер. Кроме жилых домов, дворов и мест массового скопления людей аппараты также стоят в школах, больницах, на стройках, в торговых центрах и проч. Городская система видеонаблюдения не монолитна. Она существует по принципу модульного подключения сегментов, среди которых подъездные камеры на обычных домах являются самыми многочисленными. Схожая ситуация свойственна и другим мировым центрам. Москва по количеству человек на одну камеру, хоть и находится на уровне Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, все равно далека от первых строк рейтинга.