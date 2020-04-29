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Видеонаблюдение за людьми: технологические и бюрократические проблемы

Сложности есть и при сборе, и при обработке, и при интерпретации данных
Дмитрий Серебренников , магистрант Европейского университета в Санкт-Петербурге, стажер-исследователь Института проблем правоприменения при ЕУ СПб
Максим Блинов / РИА

Контроль за режимом самоизоляции с помощью камер наблюдения и технологий распознавания лиц обсуждается во всем мире. В российской прессе с начала марта появляются истории, как с помощью видеонаблюдения власти выявляют нарушителей. Можно подумать, что создан отлаженный механизм: распознавание лица – фиксация нарушения – реакция полиции. У механизма три компонента: сеть камер, биометрические данные и бюрократические структуры принятия решений по конкретному случаю. Какие особенности есть у каждого из них и как они влияют на общий результат?

В материальной инфраструктуре прежде всего важно расположение камер. Недавно сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров обратил внимание, что подъездные камеры отсутствуют в элитных московских жилых комплексах, а в обычных домах устанавливаются повсеместно. Кажется, система наблюдает только за простыми гражданами? В оценке комментатор опирался на открытые данные о расположении камер. Но в открытом доступе находится информация о местоположении не всех камер. Кроме жилых домов, дворов и мест массового скопления людей аппараты также стоят в школах, больницах, на стройках, в торговых центрах и проч. Городская система видеонаблюдения не монолитна. Она существует по принципу модульного подключения сегментов, среди которых подъездные камеры на обычных домах являются самыми многочисленными. Схожая ситуация свойственна и другим мировым центрам. Москва по количеству человек на одну камеру, хоть и находится на уровне Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, все равно далека от первых строк рейтинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных