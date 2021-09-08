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Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

Ведомости

Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram, следует из данных сайта Downdetector.

«По отчетам пользователей у Telegram проблемы», – говорится в сообщении. По состоянию на 10:14 мск на работу мессенджера поступило около 300 жалоб. В основном пользователи сообщают, что не могут подключиться к Telegram (76%) и отправить сообщения (24%). В России сбои зафиксированы преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроссплатформенный мессенджер Telegram основан Павлом Дуровым. В апреле 2018 г. мессенджер был заблокирован на территории России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных