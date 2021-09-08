Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram, следует из данных сайта Downdetector.
«По отчетам пользователей у Telegram проблемы», – говорится в сообщении. По состоянию на 10:14 мск на работу мессенджера поступило около 300 жалоб. В основном пользователи сообщают, что не могут подключиться к Telegram (76%) и отправить сообщения (24%). В России сбои зафиксированы преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.
Кроссплатформенный мессенджер Telegram основан Павлом Дуровым. В апреле 2018 г. мессенджер был заблокирован на территории России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису.