Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

«По отчетам пользователей у Telegram проблемы», – говорится в сообщении. По состоянию на 10:14 мск на работу мессенджера поступило около 300 жалоб. В основном пользователи сообщают, что не могут подключиться к Telegram (76%) и отправить сообщения (24%). В России сбои зафиксированы преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.