Facebook, Twitter и Telegram грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента
«С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября», – рассказали там.
Facebook грозит штраф в 40 млн руб., Twitter и Telegram – по 12 млн руб.
По данным ТАСС, протоколы составлены, в частности, за отказ компаний удалить контент, содержащий призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.
Ранее эти компании были оштрафованы 22 июля. Facebook и Telegram были оштрафованы за неудаление запрещенного контента на 6 млн и 11 млн руб. соответственно, а Twitter – на 5,5 млн руб. В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 млн руб., в июне – еще на 17 млн руб.
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.