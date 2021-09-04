Facebook, Twitter и Telegram грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента

Ранее эти компании были оштрафованы 22 июля. Facebook и Telegram были оштрафованы за неудаление запрещенного контента на 6 млн и 11 млн руб. соответственно, а Twitter – на 5,5 млн руб. В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 млн руб., в июне – еще на 17 млн руб.