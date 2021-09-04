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Facebook, Twitter и Telegram грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Мировой суд Москвы 14 сентября рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенный контент, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября», – рассказали там.

Facebook грозит штраф в 40 млн руб., Twitter и Telegram – по 12 млн руб. 

По данным ТАСС, протоколы составлены, в частности, за отказ компаний удалить контент, содержащий призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Ранее эти компании были оштрафованы 22 июля. Facebook и Telegram были оштрафованы за неудаление запрещенного контента на 6 млн и 11 млн руб. соответственно, а Twitter – на 5,5 млн руб. В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 млн руб., в июне – еще на 17 млн руб.

Ранее по теме: Суд в Москве оштрафовал Google еще на 12 млн рублей

В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.

Ранее по теме: Почему в России не запрещают иностранные соцсети

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных