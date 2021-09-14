Xiaomi разблокировала свои смартфоны для пользователей из Крыма и пяти стан

Политика Xiaomi не позволяет экспортировать ее продукцию в страны и регионы, где компания не присутствует официально. Однако, согласно сообщениям СМИ, на которые ссылается Global Times, в последние годы «серый» рынок расширяется и люди довольно часто покупают устройства в одном регионе, а используют их в другом.