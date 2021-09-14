Xiaomi разблокировала свои смартфоны для пользователей из Крыма и пяти стан
Китайская корпорация Xiaomi разблокировала выпущенные ею смартфоны для пользователей из Крыма, а также Ирана, Кубы, Северной Кореи, Сирии и Судана после проведения расследования потенциальной контрабанды гаджетов в регионы, где компания официально не присутствует. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя Xiaomi.
«Расследование дало значительные результаты, и теперь затронутые устройства можно разблокировать», — сказал собеседник издания.
Ранее некоторые СМИ сообщили о блокировке Xiaomi своих устройств в некоторых странах, где корпорация официально не присутствует. Ограничение затронуло в том числе жителей Крыма. Некоторые издания связали это с влиянием США, пояснив, что Вашингтон якобы оказывает давление на китайскую компанию, чтобы та заблокировала гаджеты граждан из регионов, находящихся под санкциями.
В Xiaomi, комментируя подобные предположения, заявили, что блокировка «не была нацелена на какой-либо конкретный рынок». Данным вопросом занималось межрегиональное управление, цель которого — предотвратить нелегальные поставки смартфонов и защитить пользователей.
Политика Xiaomi не позволяет экспортировать ее продукцию в страны и регионы, где компания не присутствует официально. Однако, согласно сообщениям СМИ, на которые ссылается Global Times, в последние годы «серый» рынок расширяется и люди довольно часто покупают устройства в одном регионе, а используют их в другом.
В начале августа исследовательская компания Counterpoint сообщила, что в июне Xiaomi превзошла по объемам продаж Samsung и Apple, впервые став брендом смартфонов номер один в мире. Так, доля мировых продаж компании составила 17,1%. При этом на Samsung пришлось 15,7%, а Apple — 14,3%.