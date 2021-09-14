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Xiaomi разблокировала свои смартфоны для пользователей из Крыма и пяти стан

Ведомости

Китайская корпорация Xiaomi разблокировала выпущенные ею смартфоны для пользователей из Крыма, а также Ирана, Кубы, Северной Кореи, Сирии и Судана после проведения расследования потенциальной контрабанды гаджетов в регионы, где компания официально не присутствует. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя Xiaomi.

«Расследование дало значительные результаты, и теперь затронутые устройства можно разблокировать», — сказал собеседник издания.

Ранее некоторые СМИ сообщили о блокировке Xiaomi своих устройств в некоторых странах, где корпорация официально не присутствует. Ограничение затронуло в том числе жителей Крыма. Некоторые издания связали это с влиянием США, пояснив, что Вашингтон якобы оказывает давление на китайскую компанию, чтобы та заблокировала гаджеты граждан из регионов, находящихся под санкциями.

В Xiaomi, комментируя подобные предположения, заявили, что блокировка «не была нацелена на какой-либо конкретный рынок». Данным вопросом занималось межрегиональное управление, цель которого — предотвратить нелегальные поставки смартфонов и защитить пользователей.

Политика Xiaomi не позволяет экспортировать ее продукцию в страны и регионы, где компания не присутствует официально. Однако, согласно сообщениям СМИ, на которые ссылается Global Times, в последние годы «серый» рынок расширяется и люди довольно часто покупают устройства в одном регионе, а используют их в другом.

В начале августа исследовательская компания Counterpoint сообщила, что в июне Xiaomi превзошла по объемам продаж Samsung и Apple, впервые став брендом смартфонов номер один в мире. Так, доля мировых продаж компании составила 17,1%. При этом на Samsung пришлось 15,7%, а Apple — 14,3%.

Ранее по теме: Xiaomi в июне впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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