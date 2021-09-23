«Роскосмос» объявил тендер в 1,7 млрд рублей на подготовку высадки на Луну
«Роскосмос» объявил тендер на изучение вопроса организации пилотируемых полетов на Луну, включая высадку человека на поверхность спутника Земли. Это следует из документа, опубликованного на сайте госзакупок.
Согласно документу, тендер объявлен на «прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну». Контракт будет включать создание ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны.
Срок работ обозначен в 2022-2025 гг. Точная цена контракта — 1 734 764 300 руб. Указывается, что заявки на исполнение контракта можно подать до 18 октября.
Российская лунная программа рассчитана на период до 2040 г. До 2025 г. планируется облет Луны на новом российском пилотируемом корабле «Орел» в беспилотном режиме, а также отправка на спутник Земли автоматической станции. В то же время пока не ясно, будет ли завершена работа над сверхтяжелой лунной ракетой, которая, как планировалась изначально, должна была обеспечивать регулярные экспедиции на Луну.
Так, в середине сентября «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) Дмитрия Баранова сообщили, что Россия отказалась от разработки сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну. Агентство привело слова Баранова о том, что «РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементам СТК", хотя тот также допустил, что при соответствующем решении "Роскосмоса" работы могут возобновиться. Тогда же глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что работы не останавливались.
В то же время в 2020 г. сообщалось, что госкорпорация приостанавливала разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 г., чтобы пересмотреть проект. В декабре того же года был размещен новый тендер в 1,5 млрд руб. на разработку технического проекта ракеты, судьба которого, однако, осталась неясной. Датой исполнения контракта значилось 31 декабря 2021 г.