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Рогозин опроверг отказ от разработки сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне

Ведомости

Работа по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», предназначенной для полетов к Луне, никогда не останавливалась. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения НПО автоматики в Екатеринбурге.

«На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась. Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжелого класса прямо сейчас, элементы ракеты сверхтяжелого класса налицо», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) Дмитрия Баранова сообщили, что Россия отказалась от разработки сверхтяжелой ракеты для полета на Луну. Агентство привело слова Баранова о том, что «РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементам СТК", хотя тот также допустил, что при соответствующем решении "Роскосмоса" работы могут возобновиться.

РКЦ разрабатывал ракету по заказу «Роскосмоса» на основе ракет «Союз-5» и «Союз-6» на кислородно-керосиновых двигателях РД-171МВ и РД-180МВ. РКЦ должен был разработать ключевые элементы и технологии создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

В декабре 2020 г. сообщалось, что «Роскосмос» приостанавливал разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 г. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда сообщил в Facebook, что проект ракеты будет пересмотрен, чтобы использовать более прорывные технологии – вместо кислорода и керосина планируется использовать метан. В январе 2021 г. совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. В феврале Баранов сообщил, что ее техническое проектирование приостановлено из-за возможных изменений ее внешнего вида.

Ранее по теме: Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных