Рогозин опроверг отказ от разработки сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне
Работа по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», предназначенной для полетов к Луне, никогда не останавливалась. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения НПО автоматики в Екатеринбурге.
«На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась. Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжелого класса прямо сейчас, элементы ракеты сверхтяжелого класса налицо», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) Дмитрия Баранова сообщили, что Россия отказалась от разработки сверхтяжелой ракеты для полета на Луну. Агентство привело слова Баранова о том, что «РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементам СТК", хотя тот также допустил, что при соответствующем решении "Роскосмоса" работы могут возобновиться.
РКЦ разрабатывал ракету по заказу «Роскосмоса» на основе ракет «Союз-5» и «Союз-6» на кислородно-керосиновых двигателях РД-171МВ и РД-180МВ. РКЦ должен был разработать ключевые элементы и технологии создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.
В декабре 2020 г. сообщалось, что «Роскосмос» приостанавливал разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 г. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда сообщил в Facebook, что проект ракеты будет пересмотрен, чтобы использовать более прорывные технологии – вместо кислорода и керосина планируется использовать метан. В январе 2021 г. совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. В феврале Баранов сообщил, что ее техническое проектирование приостановлено из-за возможных изменений ее внешнего вида.