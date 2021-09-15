Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

В декабре «Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 г. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в Facebook, что проект ракеты будет пересмотрен, чтобы использовать более прорывные технологии – вместо кислорода и керосина планируется использовать метан. В январе 2021 г. совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. В феврале Баранов сообщил, что ее техническое проектирование приостановлено из-за возможных изменений ее внешнего вида.