Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Ведомости

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, но работы могут возобновиться после уточнения программы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) Дмитрия Баранова.

«РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК"», — сказал Баранов. Ранее планировалось, что техническое проектирование завершится в октябре 2021 г.

РКЦ разрабатывал ракету по заказу «Роскосмоса» на основе ракет «Союз-5» и «Союз-6» на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ. РКЦ должен был разработать ключевые элементы и технологии создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Баранов не исключил, что работы по созданию ракеты могут возобновиться, если «Роскосмос» примет такое решение. Он отметил, что РКЦ вместе с госкорпорацией уточняет программу создания сверхтяжелой ракеты.

В декабре «Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 г. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в Facebook, что проект ракеты будет пересмотрен, чтобы использовать более прорывные технологии – вместо кислорода и керосина планируется использовать метан. В январе 2021 г. совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. В феврале Баранов сообщил, что ее техническое проектирование приостановлено из-за возможных изменений ее внешнего вида.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных