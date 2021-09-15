Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, но работы могут возобновиться после уточнения программы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) Дмитрия Баранова.
«РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК"», — сказал Баранов. Ранее планировалось, что техническое проектирование завершится в октябре 2021 г.
РКЦ разрабатывал ракету по заказу «Роскосмоса» на основе ракет «Союз-5» и «Союз-6» на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ. РКЦ должен был разработать ключевые элементы и технологии создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.
Баранов не исключил, что работы по созданию ракеты могут возобновиться, если «Роскосмос» примет такое решение. Он отметил, что РКЦ вместе с госкорпорацией уточняет программу создания сверхтяжелой ракеты.
В декабре «Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 г. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в Facebook, что проект ракеты будет пересмотрен, чтобы использовать более прорывные технологии – вместо кислорода и керосина планируется использовать метан. В январе 2021 г. совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. В феврале Баранов сообщил, что ее техническое проектирование приостановлено из-за возможных изменений ее внешнего вида.