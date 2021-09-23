Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

На обеспечение работы суверенного рунета планируется направить более 30 млрд рублей

Ведомости

Власти планируют выделить на обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования в 2022-2024 гг. почти 31 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на материалы к проекту закона «О федеральном бюджете» на указанные годы. Документ 21 сентября одобрило правительство, до 1 октября его внесут в Госдуму.

Так, в 2022 г. на суверенный рунет выделят до 10,8 млрд руб., а в последующие два года — до 10,3 и 9,5 млрд руб. соответственно. Данный объем средств заложен в программе «Информационное общество».

На что именно направят эти деньги, в пояснительной записке к проекту бюджета не указано. По словам источника РБК на телекоммуникационном рынке, обычно примерно 10-15% средств идут на поддержку, гарантийное обслуживание и эксплуатацию специального оборудования — технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Установить его на все крупные сети связи нужно было по закону «о суверенном рунете», вступившем в силу в ноябре 2019 г. Это оборудование позволяет Роскомнадзору при наличии внешней угрозы управлять маршрутизацией трафика в России, а также ограничивать доступ к запрещенным в стране ресурсам.

Собеседник издания отметил, что, если речь идет о сложном программно-аппаратном комплексе и необходимости расширять каналы связи из-за увеличивающегося трафика, расходы могут вырасти до 25–35% от выделенного бюджета. Один из участников рынка также рассказал, что Роскомнадзор, возможно, планирует распространить инфраструктуру «суверенного рунета» на всех операторов страны. 

Во время учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, прошедших с 15 июня по 15 июля, была протестирована возможность физического отключения рунета от глобальной сети. Их цель состояла в том, чтобы определить возможность работы российского сегмента глобальной сети в условиях внешних искажений, блокировок и других угроз.

Ранее по теме: РБК: в России протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных