На обеспечение работы суверенного рунета планируется направить более 30 млрд рублей

На что именно направят эти деньги, в пояснительной записке к проекту бюджета не указано. По словам источника РБК на телекоммуникационном рынке, обычно примерно 10-15% средств идут на поддержку, гарантийное обслуживание и эксплуатацию специального оборудования — технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Установить его на все крупные сети связи нужно было по закону «о суверенном рунете», вступившем в силу в ноябре 2019 г. Это оборудование позволяет Роскомнадзору при наличии внешней угрозы управлять маршрутизацией трафика в России, а также ограничивать доступ к запрещенным в стране ресурсам.