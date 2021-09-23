На обеспечение работы суверенного рунета планируется направить более 30 млрд рублей
Власти планируют выделить на обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования в 2022-2024 гг. почти 31 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на материалы к проекту закона «О федеральном бюджете» на указанные годы. Документ 21 сентября одобрило правительство, до 1 октября его внесут в Госдуму.
Так, в 2022 г. на суверенный рунет выделят до 10,8 млрд руб., а в последующие два года — до 10,3 и 9,5 млрд руб. соответственно. Данный объем средств заложен в программе «Информационное общество».
На что именно направят эти деньги, в пояснительной записке к проекту бюджета не указано. По словам источника РБК на телекоммуникационном рынке, обычно примерно 10-15% средств идут на поддержку, гарантийное обслуживание и эксплуатацию специального оборудования — технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Установить его на все крупные сети связи нужно было по закону «о суверенном рунете», вступившем в силу в ноябре 2019 г. Это оборудование позволяет Роскомнадзору при наличии внешней угрозы управлять маршрутизацией трафика в России, а также ограничивать доступ к запрещенным в стране ресурсам.
Собеседник издания отметил, что, если речь идет о сложном программно-аппаратном комплексе и необходимости расширять каналы связи из-за увеличивающегося трафика, расходы могут вырасти до 25–35% от выделенного бюджета. Один из участников рынка также рассказал, что Роскомнадзор, возможно, планирует распространить инфраструктуру «суверенного рунета» на всех операторов страны.
Во время учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, прошедших с 15 июня по 15 июля, была протестирована возможность физического отключения рунета от глобальной сети. Их цель состояла в том, чтобы определить возможность работы российского сегмента глобальной сети в условиях внешних искажений, блокировок и других угроз.