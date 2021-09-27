Ежемесячная аудитория TikTok превысила 1 млрд
В июле число ежемесячных пользователей соцсети TikTok превысило 1 млрд, что на 45% больше показателя аналогичного периода 2020 г., говорится в сообщении компании.
«Каждый месяц миллиард человек заходит в TikTok», — отмечается в сообщении.
Как уточнили агентству Reuters в компании, TikTok оказался наиболее популярным в США, Европе, Бразилии и Юго-Восточной Азии. За последние несколько лет TikTok пережил рост числа пользователей по всему миру, несмотря на повышенное внимание со стороны регуляторов США и других стран.
Аудитория TikTok по числу приближается к аудитории Facebook, отмечает агентство. Согласно последнему квартальному отчету Facebook, на конец июня 2021 г. соцсеть регистрировала более 2,9 млрд активных пользователей ежемесячно.
TikTok принадлежит китайской Bytedance. В августе газета Financial Times сообщала, что Bytedance намерена провести IPO несмотря на возросшее давление регулирующих органов в КНР. Размещение акций планируется провести в IV квартале текущего или I квартале следующего года на Гонконгской фондовой бирже.
Bytedance рассматривала варианты вывода на биржу всего бизнеса или некоторых из своих дочерних предприятий. В рамках последнего раунда финансирования, который прошел в декабре прошлого года, инвесторы оценивали стоимость Bytedance примерно в $180 млрд.