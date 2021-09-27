Ежемесячная аудитория TikTok превысила 1 млрд

Как уточнили агентству Reuters в компании, TikTok оказался наиболее популярным в США, Европе, Бразилии и Юго-Восточной Азии. За последние несколько лет TikTok пережил рост числа пользователей по всему миру, несмотря на повышенное внимание со стороны регуляторов США и других стран.