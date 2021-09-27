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Ежемесячная аудитория TikTok превысила 1 млрд

Ведомости

В июле число ежемесячных пользователей соцсети TikTok превысило 1 млрд, что на 45% больше показателя аналогичного периода 2020 г., говорится в сообщении компании. 

«Каждый месяц миллиард человек заходит в TikTok», — отмечается в сообщении. 

Как уточнили агентству Reuters в компании, TikTok оказался наиболее популярным в США, Европе, Бразилии и Юго-Восточной Азии. За последние несколько лет TikTok пережил рост числа пользователей по всему миру, несмотря на повышенное внимание со стороны регуляторов США и других стран. 

Аудитория TikTok по числу приближается к аудитории Facebook, отмечает агентство. Согласно последнему квартальному отчету Facebook, на конец июня 2021 г. соцсеть регистрировала более 2,9 млрд активных пользователей ежемесячно. 

TikTok принадлежит китайской Bytedance. В августе газета Financial Times сообщала, что Bytedance намерена провести IPO несмотря на возросшее давление регулирующих органов в КНР. Размещение акций планируется провести в IV квартале текущего или  I квартале следующего года на Гонконгской фондовой бирже. 

Bytedance рассматривала варианты вывода на биржу всего бизнеса или некоторых из своих дочерних предприятий. В рамках последнего раунда финансирования, который прошел в декабре прошлого года, инвесторы оценивали стоимость Bytedance примерно в $180 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных