«Яндекс» будет предупреждать об утечке паролей пользователей

Если пароль пользователя появился в открытом доступе, сервис попросит человека сменить пароль и подтвердить свои права на аккаунт с помощью кода из смс. Также «Яндекс» предложит проверить данные в Яндекс ID, такие как номера телефонов, почту и адреса страниц в соцсетях. Эта информация тоже важна, потому что ее используют для восстановления доступа к аккаунту.