«Яндекс» будет предупреждать об утечке паролей пользователей
«Яндекс» будет проверять на безопасность пароли от Яндекс ID каждый раз, когда пользователи будут их вводить, также сервис будет присылать push-уведомления при каждом входе в Яндекс ID, чтобы клиенты могли их отслеживать и закрывать аккаунт от мошенников, сообщила компания.
«Для проверки "Яндекс" использует базу из 1,2 млрд скомпрометированных паролей, которую пополняет из открытых источников. Она содержит пароли, которые попали в публичный доступ или утекли в сеть. Так бывает, если на компьютер проник вирус или человек использовал один и тот же пароль на разных сайтах», — говорится в сообщении.
Если пароль пользователя появился в открытом доступе, сервис попросит человека сменить пароль и подтвердить свои права на аккаунт с помощью кода из смс. Также «Яндекс» предложит проверить данные в Яндекс ID, такие как номера телефонов, почту и адреса страниц в соцсетях. Эта информация тоже важна, потому что ее используют для восстановления доступа к аккаунту.
Ранее компания — разработчик решений для обеспечения информационной безопасности организаций InfoWatch сообщила, что в 2020 г. в интернет утекли около 100 млн записей персональных данных россиян и их платежной информации. При этом основной причиной попадания личных сведений в открытый доступ стали действия сотрудников компаний, решивших заработать дополнительные средства. В России в 2020 г. чаще всего обнаруживали утечки информации в хайтек-индустрии, сфере финансов и госсекторе, рассказали эксперты.