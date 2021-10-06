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«Яндекс» будет предупреждать об утечке паролей пользователей

Ведомости

«Яндекс» будет проверять на безопасность пароли от Яндекс ID каждый раз, когда пользователи будут их вводить, также сервис будет присылать push-уведомления при каждом входе в Яндекс ID, чтобы клиенты могли их отслеживать и закрывать аккаунт от мошенников, сообщила компания.

«Для проверки "Яндекс" использует базу из 1,2 млрд скомпрометированных паролей, которую пополняет из открытых источников. Она содержит пароли, которые попали в публичный доступ или утекли в сеть. Так бывает, если на компьютер проник вирус или человек использовал один и тот же пароль на разных сайтах», — говорится в сообщении.

Если пароль пользователя появился в открытом доступе, сервис попросит человека сменить пароль и подтвердить свои права на аккаунт с помощью кода из смс. Также «Яндекс» предложит проверить данные в Яндекс ID, такие как номера телефонов, почту и адреса страниц в соцсетях. Эта информация тоже важна, потому что ее используют для восстановления доступа к аккаунту.

Ранее компания — разработчик решений для обеспечения информационной безопасности организаций InfoWatch сообщила, что в 2020 г. в интернет утекли около 100 млн записей персональных данных россиян и их платежной информации. При этом основной причиной попадания личных сведений в открытый доступ стали действия сотрудников компаний, решивших заработать дополнительные средства. В России в 2020 г. чаще всего обнаруживали утечки информации в хайтек-индустрии, сфере финансов и госсекторе, рассказали эксперты.

Ранее по теме: Эксперты оценили объем «утечек» персональных данных россиян в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных