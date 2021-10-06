«Яндекс» планирует продавать услуги беспилотных роверов конкурентам
По его словам, заняться продажами компания планирует после масштабирования бизнеса беспилотников. Сейчас беспилотная компания Yandex Self-Driving Group производит около 100 роверов в месяц, при этом оператор может следить лишь за 10 роверами одновременно. Когда «Яндекс» разовьет технологию, которая позволит следить за 100 роверами одновременно, тогда и можно говорить о продаже, отметил Худавердян.
«Яндекс» представил «Ровера» в ноябре 2019 г. Робот имеет размер чемодана и передвигается по тротуарам со скоростью пешехода. Он может перевозить небольшие пакеты. С апреля 2020 г. «Ровер» начал работать в «Сколкове». Он перевозил между зданиями документы и посылки, а задания сотрудники «Сколкова» давали ему с помощью смартфонов. Затем компания запустила доставку еды из ресторанов в Москве и Казани.
Осенью роверы «Яндекса» начали доставлять еду в кампусах университетов США. Доставка осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub.