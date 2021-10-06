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«Яндекс» планирует продавать услуги беспилотных роверов конкурентам

Ведомости

«Яндекс» планирует предоставлять услуги своих беспилотных роверов для других компаний-конкурентов. Об этом сообщил в интервью Forbes управляющий директор компании Тигран Худавердян. 

По его словам, заняться продажами компания планирует после масштабирования бизнеса беспилотников. Сейчас беспилотная компания Yandex Self-Driving Group производит около 100 роверов в месяц, при этом оператор может следить лишь за 10 роверами одновременно. Когда «Яндекс» разовьет технологию, которая позволит следить за 100 роверами одновременно, тогда и можно говорить о продаже, отметил Худавердян. 

«Яндекс» представил «Ровера» в ноябре 2019 г. Робот имеет размер чемодана и передвигается по тротуарам со скоростью пешехода. Он может перевозить небольшие пакеты. С апреля 2020 г. «Ровер» начал работать в «Сколкове». Он перевозил между зданиями документы и посылки, а задания сотрудники «Сколкова» давали ему с помощью смартфонов.  Затем компания запустила доставку еды из ресторанов в Москве и Казани. 

Осенью роверы «Яндекса» начали доставлять еду в кампусах университетов США. Доставка осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub. 

Ранее по теме: «Яндекс» начал доставлять еду из ресторанов с помощью беспилотников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных