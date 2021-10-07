Аналитики оценили реакцию пользователей на предустановленный российский софт
Большинство пользователей iPhone не скачивает российские приложения, которые производитель обязан устанавливать на смартфоне, владельцы телефонов Samsung не знают о существовании на устройствах предустановленных приложений, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Telecom Daily. Аналитики опросили 1800 покупателей новых смартфонов Samsung и Apple и изучили динамику скачиваний приложений на iOS через сервис AppAnnie.
Согласно закону, производитель может установить на смартфоне «окно выбора» со списком приложений, которое открывается при первом включении телефона, разместить на экране иконки для скачивания или установить приложения в память устройства. Apple предлагает «окно выбора», Samsung группирует приложения в папке «Закон» на экране.
По данным аналитиков, 45% владельцев iPhone не заметили «окно выбора». 64% владельцев смартфонов Samsung не знают о существовании папки «Закон». При этом только 16% пользователей iPhone готовы устанавливать приложения при активации телефона.
По данным AppAnnie, после вступления в силу закона о предустановке российского ПО не произошло заметного роста скачиваний приложений из списка обязательных. Telecom Daily оценил общий эффект закона для пользователей iPhone в примерно 1%. Для владельцев телефонов на Android эффект от предустановки оценить трудно, потому что каждый производитель предустанавливает приложения по-своему. В Samsung изданию сообщили, что реализация предустановки приложений соответствует требованиям законодательства. В Apple не ответили на запрос.
С 1 июля в России начал действовать механизм, обеспечивающий покупателям новых смартфонов, планшетов и компьютеров возможность выбора поисковой системы по умолчанию. Он вводился в рамках закона о предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV с 1 апреля 2021 г.
В списке приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и др. Количество обязательных программ варьируется в зависимости от типа устройств (больше всего их на Android-смартфонах – 16 наименований). Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.