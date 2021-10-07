Аналитики оценили реакцию пользователей на предустановленный российский софт

По данным AppAnnie, после вступления в силу закона о предустановке российского ПО не произошло заметного роста скачиваний приложений из списка обязательных. Telecom Daily оценил общий эффект закона для пользователей iPhone в примерно 1%. Для владельцев телефонов на Android эффект от предустановки оценить трудно, потому что каждый производитель предустанавливает приложения по-своему. В Samsung изданию сообщили, что реализация предустановки приложений соответствует требованиям законодательства. В Apple не ответили на запрос.