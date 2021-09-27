Поисковик «Яндекса» будет предустанавливаться на гаджеты в России с 2022 года
Правительство утвердило поисковую систему «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в России гаджетах с 1 января 2022 г., следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Это значит, что у пользователя смартфона при заходе в браузер будет отображаться поисковая система от «Яндекса» по умолчанию, сейчас браузер Safari на устройствах Apple по умолчанию открывает поисковую систему Google. Помимо этого, с 2022 г. станут обязательными для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security.
Как поясняли ранее «Ведомостям» в Минцифре, разработанный министерством механизм дает производителям несколько вариантов реализации права выбора поисковика. Либо отечественный поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки, либо окно выбора с предложением нескольких поисковиков появляется при первом запуске устройства, или окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров. Введение механизма выбора поисковой системы актуально, главным образом, для устройств Apple, так как «на операционной системе Android фактически такая возможность была давно», поясняли «Ведомостям» эксперты.
В пресс-службе «Яндекса» пояснили «Ведомостям», что, как и ранее, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. «В числе доступных для выбора в 2022 году, наряду с Google будет и Яндекс», — отметили в компании.
С 1 июля в России начал действовать механизм, обеспечивающий покупателям новых смартфонов, планшетов и компьютеров возможность выбора поисковой системы по умолчанию. Он вводился в рамках закона о предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV с 1 апреля 2021 г.
Поправки в закон «О защите прав потребителей» (так называемый закон об обязательной предустановке софта) были приняты в 2019 г. Согласно подзаконным актам к нему, софт из стран Евразийского экономического союза должен устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также Smart TV, которые будут продаваться в России с 1 апреля 2021 г.
В списке приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и др. Количество обязательных программ варьируется в зависимости от типа устройств (больше всего их на Android-смартфонах – 16 наименований). Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.
В марте 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО. Согласно документу, штраф для должностных лиц может составить от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб. Закон вступает в силу 1 июля 2021 г.