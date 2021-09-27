Поисковик «Яндекса» будет предустанавливаться на гаджеты в России с 2022 года

Это значит, что у пользователя смартфона при заходе в браузер будет отображаться поисковая система от «Яндекса» по умолчанию, сейчас браузер Safari на устройствах Apple по умолчанию открывает поисковую систему Google. Помимо этого, с 2022 г. станут обязательными для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security.