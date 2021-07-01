Apple предложит выбрать поисковик на новых устройствах

Apple предложит выбрать поисковик на новых устройствахВступила в силу соответствующая норма закона о предустановке отечественного софта, такое уже реализовано в гаджетах на Android
В России начал работать механизм, обеспечивающий покупателям новых смартфонов, планшетов и компьютеров возможность выбора поисковой системы по умолчанию, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минцифры. Он вводится в рамках закона о предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV с 1 апреля 2021 г. Норма о выборе поисковика вступает в силу 1 июля, указано в законе.
«Проект постановления (о механизме реализации нормы закона о предустановке отечественного поисковика — прим. ред.) неоднократно обсуждался с производителями электронных устройств, и они подтвердили готовность обеспечить возможность выбора российской поисковой системы на устройствах, произведённых после 1 июля», — сообщили в министерстве.
Источник, знакомый с ходом согласования проекта постановления о механизме выбора отечественного поисковика, сообщил «Ведомостям», что документ находится на утверждении в правительстве. В пресс-службе правительства не уточнили текущий статус проекта постановления, подчеркнув, что все подписанные акты публикуются на официальном портале правовой информации. В пресс-службах Apple и Google на момент публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей» о готовности к реализации нормы закона о выборе поисковика.
В Минцифры отметили, что на остаток 2021 г. отечественным поисковиком, который будет предлагаться для выбора, станет разработчик, прошедший отбор на этот год в категории поисковое приложение – «Яндекс».В дальнейшем Минцифры будет формировать рейтинг на основе заявок, полученных от разработчиков поисковых систем. Рейтинг будет формироваться на основании критерия популярности поисковых систем за предшествующий год. Предполагается, что Минцифры будет ежегодно не позднее 1 июня формировать рейтинг и направлять в правкомиссию по цифровому развитию предложение об определении поисковой системы. Утверждать поисковую систему правительство будет не позднее 1 августа каждого года.
Закон о предустановке отчественного софта
Поправки в закон «О защите прав потребителей» (так называемый закон об обязательной предустановке софта) были приняты в 2019 г. Согласно подзаконным актам к нему, софт из стран Евразийского экономического союза должен устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также Smart TV, которые будут продаваться в России с 1 апреля 2021 г.
В списке приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и др. Количество обязательных программ варьируется в зависимости от типа устройств (больше всего их на Android-смартфонах – 16 наименований). Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.
В марте 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО. Согласно документу, штраф для должностных лиц может составить от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб. Закон вступает в силу 1 июля 2021 г.
Разработанный Минцифры механизм дает производителям три варианта реализации права выбора поисковика. Либо отечественный поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки, либо окно выбора с предложением нескольких поисковиков появляется при первом запуске устройства или окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров. Ранее «Ведомости» сообщали о согласии Apple исполнять нормы закона предустановке российского софта после переговоров с руководством Минцифры, при этом в американской корпорации говорили о намерении реализовать этот механизм через диалоговое окно при первом включении купленного в России устройства — компания уже предлагает российским пользователям подборку с отечественными приложениями с 1 апреля этого года.
Введение механизма выбора поисковой системы актуально, главным образом, для устройств Apple, так как «на операционной системе Android фактически такая возможность была давно», рассказал «Ведомостям» директор Института исследований интернета Карен Казарян. При этом, по его мнению, данная мера не приведет к значительному перераспределению долей поисковиков в России.
«Можно предположить, что доля “Яндекса” несколько вырастет, но нужно понимать, что это не такой большой рост будет, поскольку на Android такая опция уже была доступна, а все-таки пользователей iOS в России не так много», — сказал Казарян, предположив, внедрение окон выбора в устройствах iOS повлиять на доли компаний на российском рынке в пределах нескольких процентов. Внедрение механизма выбора поисковика улучшит ситуацию с конкуренцией на российском рынке, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
«По нашему исследованию, больше половины россиян – 63% – говорят, что выбор иметь нужно, а чуть больше половины этого пока не делает по той причине, что это требует что-то от них дополнительно», — сказал Кусков, отметив, что «глобально от этого выиграют пользователи». По данным опроса Telecom Daily, 52% респондентов не знают, как поменять поисковую систему на своих устройствах. Во всем мире Apple устанавливает по умолчанию поисковик Google на всех своих гаджетах в связи с договором с IT-гигантом. Это стало одним из поводов к подаче антимонопольного иска к Google со стороны Минюста США. По оценке ведомства, Google ежегодно платит Apple $8 – $12 млрд по этому соглашению.