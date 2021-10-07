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«Роскосмос» начал тестирование робота-охранника на космодроме Восточный

Ведомости

На космодроме Восточный начались испытания робототехнической охранной платформы «Маркер», предназначенной для патрулирования, перехвата нарушителей и борьбы с дронами. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Сейчас в рамках проекта «Маркер» разработано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные. Инженерами испытывается возможность автономного перемещения как единичных платформ, так и платформ в группе.

«Идет отработка следующих технологий: автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры; выявление нарушителей периметра охраны, их идентификация и перехват; противодействие террористическим актам, борьба с БЛА», — говорится в сообщении.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозина, такие платформы планируется применять как для охраны космодромов, так и других важных инфраструктурных объектов. В то же время о наличии какого-либо летального или травматического вооружения у робота-охранника не сообщается.

Испытания проходят при участи научно-технического центра «Охрана» госкорпорации «Роскосмос», компании «Андроидная техника» и Фонда перспективных исследований. В «Роскосмосе» отметили, что технический задел, полученный при разработке робота, планируется применить для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы.

До этого, в 2019 г., «Роскосмос» запустил антропоморфного робота Skybot F-850, более известного как FEDOR, на Международную космическую станцию (МКС). Изначально FEDOR задумывался как робот-спасатель, способный открывать дверь, работать с дрелью, стрелять из пистолета, садиться, водить автомобиль и даже квадроцикл. Во время пребывания на станции он научился в режиме копирования выполнять за космонавтами лишь несложные операции. В то же время при работе с ним возник ряд технических неполадок и сбоев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных