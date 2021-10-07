«Роскосмос» начал тестирование робота-охранника на космодроме Восточный
На космодроме Восточный начались испытания робототехнической охранной платформы «Маркер», предназначенной для патрулирования, перехвата нарушителей и борьбы с дронами. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Сейчас в рамках проекта «Маркер» разработано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные. Инженерами испытывается возможность автономного перемещения как единичных платформ, так и платформ в группе.
«Идет отработка следующих технологий: автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры; выявление нарушителей периметра охраны, их идентификация и перехват; противодействие террористическим актам, борьба с БЛА», — говорится в сообщении.
По словам главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозина, такие платформы планируется применять как для охраны космодромов, так и других важных инфраструктурных объектов. В то же время о наличии какого-либо летального или травматического вооружения у робота-охранника не сообщается.
Испытания проходят при участи научно-технического центра «Охрана» госкорпорации «Роскосмос», компании «Андроидная техника» и Фонда перспективных исследований. В «Роскосмосе» отметили, что технический задел, полученный при разработке робота, планируется применить для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы.
До этого, в 2019 г., «Роскосмос» запустил антропоморфного робота Skybot F-850, более известного как FEDOR, на Международную космическую станцию (МКС). Изначально FEDOR задумывался как робот-спасатель, способный открывать дверь, работать с дрелью, стрелять из пистолета, садиться, водить автомобиль и даже квадроцикл. Во время пребывания на станции он научился в режиме копирования выполнять за космонавтами лишь несложные операции. В то же время при работе с ним возник ряд технических неполадок и сбоев.