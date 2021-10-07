«Роскосмос» начал тестирование робота-охранника на космодроме Восточный

До этого, в 2019 г., «Роскосмос» запустил антропоморфного робота Skybot F-850, более известного как FEDOR, на Международную космическую станцию (МКС). Изначально FEDOR задумывался как робот-спасатель, способный открывать дверь, работать с дрелью, стрелять из пистолета, садиться, водить автомобиль и даже квадроцикл. Во время пребывания на станции он научился в режиме копирования выполнять за космонавтами лишь несложные операции. В то же время при работе с ним возник ряд технических неполадок и сбоев.