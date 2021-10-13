Мэрия Москвы опровергла информацию о передаче фото с mos.ru полиции
Информация о том, что власти Москвы будут передавать фотографии пользователей портала mos.ru полиции, неверна, сообщила пресс-служба департамента информационных технологий города.
«Департамент информационных технологий Москвы опровергает появившуюся в СМИ информацию о передаче полиции персональных данных из профилей на портале mos.ru», — сообщили в ДИТ (цитата по «РИА Новости»).
Так в мэрии ответили на статью в газете «Коммерсантъ», в которой сообщалось, что правительство Москвы планирует доработать портал государственных и муниципальных услуг mos.ru, чтобы фотографии пользователей загружались в систему распознавания лиц, которую использует МВД. Все фото хранятся в Едином центре хранения и обработки данных (ЕЦХД). Там уточнили, что для пользования порталом не обязательно загружать в личный кабинет свою фотографию. При этом информационная система, по данным ДИТ, защищена и обладает всеми средствами защиты, нужными для хранения такой информации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя возможную передачу фотографий пользователей портала полиции заявил, что все данные, которые содержатся на портале госуслуг, прозрачны и по закону доступны для силовых структур. «Все паспортные данные, они все доступны для силовых структур, там есть и фотографии и так далее, поэтому здесь на самом-то деле в этом ничего такого нет», — отметил он.