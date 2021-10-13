Мэрия Москвы опровергла информацию о передаче фото с mos.ru полиции

Так в мэрии ответили на статью в газете «Коммерсантъ», в которой сообщалось, что правительство Москвы планирует доработать портал государственных и муниципальных услуг mos.ru, чтобы фотографии пользователей загружались в систему распознавания лиц, которую использует МВД. Все фото хранятся в Едином центре хранения и обработки данных (ЕЦХД). Там уточнили, что для пользования порталом не обязательно загружать в личный кабинет свою фотографию. При этом информационная система, по данным ДИТ, защищена и обладает всеми средствами защиты, нужными для хранения такой информации.