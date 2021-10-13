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Мэрия Москвы опровергла информацию о передаче фото с mos.ru полиции

Ведомости

Информация о том, что власти Москвы будут передавать фотографии пользователей портала mos.ru полиции, неверна, сообщила пресс-служба департамента информационных технологий города.

«Департамент информационных технологий Москвы опровергает появившуюся в СМИ информацию о передаче полиции персональных данных из профилей на портале mos.ru», — сообщили в ДИТ (цитата по «РИА Новости»).

Так в мэрии ответили на статью в газете «Коммерсантъ», в которой сообщалось, что правительство Москвы планирует доработать портал государственных и муниципальных услуг mos.ru, чтобы фотографии пользователей загружались в систему распознавания лиц, которую использует МВД. Все фото хранятся в Едином центре хранения и обработки данных (ЕЦХД). Там уточнили, что для пользования порталом не обязательно загружать в личный кабинет свою фотографию. При этом информационная система, по данным ДИТ, защищена и обладает всеми средствами защиты, нужными для хранения такой информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя возможную передачу фотографий пользователей портала полиции заявил, что все данные, которые содержатся на портале госуслуг, прозрачны и по закону доступны для силовых структур. «Все паспортные данные, они все доступны для силовых структур, там есть и фотографии и так далее, поэтому здесь на самом-то деле в этом ничего такого нет», — отметил он.

Ранее по теме: Мэрия Москвы передаст полиции фотографии пользователей mos.ru

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных