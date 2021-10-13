Песков заявил о доступе силовиков к данным пользователей госуслуг
Данные, которые содержатся на портале госуслуг, доступны по закону для силовых структур, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все паспортные данные, они все доступны для силовых структур, там есть и фотографии, и так далее, поэтому здесь на самом-то деле в этом ничего такого нет», — сказал Песков.
Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал государственных и муниципальных услуг mos.ru, чтобы фотографии пользователей загружались в систему распознавания лиц, которую использует МВД.
В департаменте информационных технологий Москвы опровергли эту информацию. Там отметили, что пользователи портала могут самостоятельно загружать свои фотографии для оформления заявлений на некоторые госуслуги, например для получения охотничьего билета. При этом загрузка фотографий не является обязательной, а персональная информация пользователей защищается согласно закону.