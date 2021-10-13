Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

Facebook объявил о новой политике против травли и преследований

Ведомости

Facebook Inc. объявила о новой политике в отношении контента, который содержит издевательства и преследования пользователей. Теперь компания намерена удалять вредоносный контент и обеспечить дополнительную защиту общественным деятелям, которые подвергаются атакам в социальной сети, говорится в заявлении Facebook

«Теперь мы удалим более вредоносный контент, который атакует общественных деятелей, а также обеспечим дополнительную защиту общественных деятелей, которые стали известными невольно, например правозащитников и журналистов», — следует из заявления. Кроме того, Facebook намерен бороться с контентом сексуального характера, а также с нежелательными комментариями такого содержания, которые могут квалифицироваться как сексуальные домогательства. 

«Важно, чтобы каждый, кто пользуется нашими приложениями, чувствовал себя в безопасности при взаимодействии со своими сообществами. Мы не допускаем издевательств и преследований на нашей платформе, но когда это случается, мы действуем. Мы удаляем контент, который нарушает наши правила, и отключаем аккаунты людей, которые неоднократно нарушают наши правила. Мы также регулярно тестируем эту политику с нашими экспертами по безопасности, внося изменения по мере необходимости», — отметили в компании. 

4 октября в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел длительный глобальный сбой. Он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России.

Ранее по теме: В работе Facebook произошел очередной сбой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных