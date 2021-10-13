Facebook объявил о новой политике против травли и преследований

«Важно, чтобы каждый, кто пользуется нашими приложениями, чувствовал себя в безопасности при взаимодействии со своими сообществами. Мы не допускаем издевательств и преследований на нашей платформе, но когда это случается, мы действуем. Мы удаляем контент, который нарушает наши правила, и отключаем аккаунты людей, которые неоднократно нарушают наши правила. Мы также регулярно тестируем эту политику с нашими экспертами по безопасности, внося изменения по мере необходимости», — отметили в компании.