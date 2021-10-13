Facebook объявил о новой политике против травли и преследований
Facebook Inc. объявила о новой политике в отношении контента, который содержит издевательства и преследования пользователей. Теперь компания намерена удалять вредоносный контент и обеспечить дополнительную защиту общественным деятелям, которые подвергаются атакам в социальной сети, говорится в заявлении Facebook.
«Теперь мы удалим более вредоносный контент, который атакует общественных деятелей, а также обеспечим дополнительную защиту общественных деятелей, которые стали известными невольно, например правозащитников и журналистов», — следует из заявления. Кроме того, Facebook намерен бороться с контентом сексуального характера, а также с нежелательными комментариями такого содержания, которые могут квалифицироваться как сексуальные домогательства.
«Важно, чтобы каждый, кто пользуется нашими приложениями, чувствовал себя в безопасности при взаимодействии со своими сообществами. Мы не допускаем издевательств и преследований на нашей платформе, но когда это случается, мы действуем. Мы удаляем контент, который нарушает наши правила, и отключаем аккаунты людей, которые неоднократно нарушают наши правила. Мы также регулярно тестируем эту политику с нашими экспертами по безопасности, внося изменения по мере необходимости», — отметили в компании.
4 октября в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел длительный глобальный сбой. Он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России.