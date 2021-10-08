В работе Facebook произошел очередной сбой
Так, на сбой в работе социальной сети Facebook поступило несколько тысяч жалоб только из США, большая часть которых касается невозможности открыть сайт. При этом о проблемах с работой сайта и других сервисов рассказали пользователи из многих стран, в том числе из России.
В Facebook уже заявили, что знают о проблемах с работой принадлежащих компании сервисов. «Мы знаем о том, что некоторые люди испытывают трудности с подключением к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы исправить ситуацию как можно быстрее и приносим извинения за причиненные неудобства», — указано в сообщении компании в Twitter.
We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.— Facebook (@Facebook) October 8, 2021
Последний глобальный сбой в работе Facebook и принадлежащих ему сервисов произошел 4 октября, одноименная социальная сеть и мессенджер, а также Instagram и Whatsapp были недоступны в течение нескольких часов. За это время Telegram, как заявил основатель мессенджера Павел Дуров, смог привлечь более 70 млн новых пользователей. О резком росте числа новых пользователей во время сбоя сообщал и мессенджер Signal.
5 октября компания Facebook сообщила в своем блоге, что глобальный сбой в ее работе был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов: инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами». Причем сбой был настолько серьезным, что даже привел к нарушению работы пропускной системы в офисах компании: сотрудники некоторое время не могли пройти на рабочие места, чтобы начать работу над исправлением неполадок, так как их пропуска не работали.
Впоследствии основатель Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбои в работе социальной сети и других сервисов. «Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал он в Facebook 4 октября после того, как работа сервисов была восстановлена.