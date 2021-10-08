В работе Facebook произошел очередной сбой

5 октября компания Facebook сообщила в своем блоге, что глобальный сбой в ее работе был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов: инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами». Причем сбой был настолько серьезным, что даже привел к нарушению работы пропускной системы в офисах компании: сотрудники некоторое время не могли пройти на рабочие места, чтобы начать работу над исправлением неполадок, так как их пропуска не работали.