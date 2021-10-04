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Сотрудники Facebook не могут зайти в здание компании из-за сбоя в пропускной системе

Ведомости

Сотрудники Facebook не могут пройти в здание компании для того, чтобы оценить масштаб сбоя в работе соцсети, потому что у них перестали работать электронные пропуска, написала в Twitter корреспондент The New York Times Шира Френкель.

«Я только что была на телефоне с человеком, который работает в Facebook, он рассказал про сотрудников, которые этим утром не могли войти в здание, чтобы оценить масштаб сбоя, потому что их бейджи не работали и не открывали двери», — написала Френкель.

Сообщается также и о сбое в работе платформы Facebook Workplace, которую сотрудники компании используют для корпоративных коммуникаций.

Ранее сегодня в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел глобальный сбой, он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России. Сообщалось также и о сбое в работе российских компаний, в частности, социальной сети «ВКонтакте», однако пресс-служба компании опровергла эту информацию.

На фоне новостей о сбоях в работе крупных технологических компаний начал снижаться индекс NASDAQ Composite. На 21:29 по мск значение индекса снизилось до 14 235,39 пункта (-2,27%). Такая динамика стала результатом падения стоимости акций крупнейших IT-компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. Так, акции Amazon, Facebook, Apple, Moderna, Microsoft, NVIDIA, Alphabet A и др. подешевели на 2-6%, свидетельствуют данные торгов.

Ранее по теме: Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных