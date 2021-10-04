Сотрудники Facebook не могут зайти в здание компании из-за сбоя в пропускной системе
Сотрудники Facebook не могут пройти в здание компании для того, чтобы оценить масштаб сбоя в работе соцсети, потому что у них перестали работать электронные пропуска, написала в Twitter корреспондент The New York Times Шира Френкель.
«Я только что была на телефоне с человеком, который работает в Facebook, он рассказал про сотрудников, которые этим утром не могли войти в здание, чтобы оценить масштаб сбоя, потому что их бейджи не работали и не открывали двери», — написала Френкель.
Сообщается также и о сбое в работе платформы Facebook Workplace, которую сотрудники компании используют для корпоративных коммуникаций.
Ранее сегодня в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел глобальный сбой, он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России. Сообщалось также и о сбое в работе российских компаний, в частности, социальной сети «ВКонтакте», однако пресс-служба компании опровергла эту информацию.
На фоне новостей о сбоях в работе крупных технологических компаний начал снижаться индекс NASDAQ Composite. На 21:29 по мск значение индекса снизилось до 14 235,39 пункта (-2,27%). Такая динамика стала результатом падения стоимости акций крупнейших IT-компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. Так, акции Amazon, Facebook, Apple, Moderna, Microsoft, NVIDIA, Alphabet A и др. подешевели на 2-6%, свидетельствуют данные торгов.