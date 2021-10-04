Индекс NASDAQ падает на новостях о массовом сбое соцсетей и мессенджеров

Ранее сегодня сбои произошли в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. По данным Downdetector, сбои в работе социальных сетей и мессенджера наблюдаются по всему миру. О трудностях сообщили жители США, Европы, Азии и Южной Америки. Жители России тоже столкнулись с проблемами в Facebook, Instagram и WhatsApp. В пресс-службе Роскомнадзора позже заявили, что по данным мониторинга ЦМУ ССОП на территории многих стран фиксируются сбои в работе сервисов Facebook.