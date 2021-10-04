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Индекс NASDAQ падает на новостях о массовом сбое соцсетей и мессенджеров

Ведомости

Американский индекс NASDAQ Composite снизился на 2,27% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. На 21:29 по мск значение индекса снизилось до 14 235,39 пункта. 

Индекс NASDAQ Composite снижается на фоне падения стоимости акций крупнейших IT-компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. Amazon, Facebook, Apple, Moderna, Microsoft, NVIDIA, Alphabet A и др. дешевеют на 2-6%, свидетельствуют данные торгов. Это произошло на фоне сообщений о массовых глобальных  сбоях в работе Facebook, Instagram, WhatsАpp, Twitter, TikTok и Amazon.

Ранее сегодня сбои произошли в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. По данным Downdetector, сбои в работе социальных сетей и мессенджера наблюдаются по всему миру. О трудностях сообщили жители США, Европы, Азии и Южной Америки. Жители России тоже столкнулись с проблемами в Facebook, Instagram и WhatsApp. В пресс-службе Роскомнадзора позже заявили, что по данным мониторинга ЦМУ ССОП на территории многих стран фиксируются сбои в работе сервисов Facebook. 

Сбои также происходят и у некоторых российских технологических компаний. Так, Downdetector фиксирует сбои в работе МТС, «Ростелекома», «Мегафона», «Билайна» и Tele2. 

Ранее по теме: Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных