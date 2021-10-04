Индекс NASDAQ падает на новостях о массовом сбое соцсетей и мессенджеров
Американский индекс NASDAQ Composite снизился на 2,27% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. На 21:29 по мск значение индекса снизилось до 14 235,39 пункта.
Индекс NASDAQ Composite снижается на фоне падения стоимости акций крупнейших IT-компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. Amazon, Facebook, Apple, Moderna, Microsoft, NVIDIA, Alphabet A и др. дешевеют на 2-6%, свидетельствуют данные торгов. Это произошло на фоне сообщений о массовых глобальных сбоях в работе Facebook, Instagram, WhatsАpp, Twitter, TikTok и Amazon.
Ранее сегодня сбои произошли в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. По данным Downdetector, сбои в работе социальных сетей и мессенджера наблюдаются по всему миру. О трудностях сообщили жители США, Европы, Азии и Южной Америки. Жители России тоже столкнулись с проблемами в Facebook, Instagram и WhatsApp. В пресс-службе Роскомнадзора позже заявили, что по данным мониторинга ЦМУ ССОП на территории многих стран фиксируются сбои в работе сервисов Facebook.
Сбои также происходят и у некоторых российских технологических компаний. Так, Downdetector фиксирует сбои в работе МТС, «Ростелекома», «Мегафона», «Билайна» и Tele2.