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В Instagram можно будет публиковать фото и видео через компьютер

Ведомости

В Instagram появится ряд новых функций, включая давно ожидаемую возможность публиковать посты с десктопа. Об этом объявили разработчики приложения в Twitter-аккаунте компании.

Так, с 19 октября пользователи могут публиковать так называемые «коллаборации» — совместные публикации для повышения охвата, в заголовке которых указаны имена обоих авторов и которые отображаются в обеих лентах. Комментарии, просмотры и лайки у таких постов тоже будут общие. Пока функция будет работать в тестовом режиме, Instagram уже тестировал эту функцию по всему миру в июле.

В среду, 20 октября, в приложении появится функция для некоммерческих организаций, которая позволит им проводить благотворительные сборы средств. Для этого на главной странице аккаунта пользователя добавят соответствую опцию в меню создания публикаций (кнопка «+»).

С четверга, 21 октября, все пользователи смогут публиковать фото и видео длительностью не более минуты с компьютера на любой платформе. Ранее это можно было делать только со смартфона. Также с четверга будут добавлены новые функции в раздел с короткими видео Reels, включая 3D-тексты песен и специальные эффекты.

Ранее в Instagram появилась возможность размещать видео до 60 минут в основной ленте. Раньше для этого был предназначен отдельный раздел IGTV, который был переименован в Instagram TV.

Ранее по теме: Издательства пожаловались в Роскомнадзор на пиратство в Instagram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных