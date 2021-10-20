В Instagram можно будет публиковать фото и видео через компьютер

Так, с 19 октября пользователи могут публиковать так называемые «коллаборации» — совместные публикации для повышения охвата, в заголовке которых указаны имена обоих авторов и которые отображаются в обеих лентах. Комментарии, просмотры и лайки у таких постов тоже будут общие. Пока функция будет работать в тестовом режиме, Instagram уже тестировал эту функцию по всему миру в июле.