В Instagram можно будет публиковать фото и видео через компьютер
В Instagram появится ряд новых функций, включая давно ожидаемую возможность публиковать посты с десктопа. Об этом объявили разработчики приложения в Twitter-аккаунте компании.
Так, с 19 октября пользователи могут публиковать так называемые «коллаборации» — совместные публикации для повышения охвата, в заголовке которых указаны имена обоих авторов и которые отображаются в обеих лентах. Комментарии, просмотры и лайки у таких постов тоже будут общие. Пока функция будет работать в тестовом режиме, Instagram уже тестировал эту функцию по всему миру в июле.
В среду, 20 октября, в приложении появится функция для некоммерческих организаций, которая позволит им проводить благотворительные сборы средств. Для этого на главной странице аккаунта пользователя добавят соответствую опцию в меню создания публикаций (кнопка «+»).
С четверга, 21 октября, все пользователи смогут публиковать фото и видео длительностью не более минуты с компьютера на любой платформе. Ранее это можно было делать только со смартфона. Также с четверга будут добавлены новые функции в раздел с короткими видео Reels, включая 3D-тексты песен и специальные эффекты.
Ранее в Instagram появилась возможность размещать видео до 60 минут в основной ленте. Раньше для этого был предназначен отдельный раздел IGTV, который был переименован в Instagram TV.