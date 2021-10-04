Издательства пожаловались в Роскомнадзор на пиратство в Instagram

Издательства пожаловались в Роскомнадзор на пиратство в InstagramСоцсеть впервые вошла в топ-3 площадок по количеству ссылок на нелегальные копии книг
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.) попросила Роскомнадзор привлечь к административной ответственности Facebook Inc., следует из заявления ассоциации регулятору. Поводом для обращения издательств к регулятору стало массовое пиратство книг в принадлежащей Facebook соцсети Instagram и неудаление ссылок на нелегальные копии произведений (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Пользователи Instagram размещают как видео с аудиокнигами в качестве звуковых дорожек, так и ссылки на сторонние ресурсы. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность и факт направления подтвердил член правления АЗАПИ Максим Рябыко.
Instagram – вторая после «В контакте» по популярности соцсеть в России, следует из данных исследовательской компании Mediascope. За июль этого года месячная аудитория (десктопы и мобильные устройства) составила 60,3 млн россиян старше 12 лет. Во II квартале 2021 г., по данным АЗАПИ, соцсеть впервые вошла в топ-3 площадок с наибольшим количеством выявленных ссылок на нелегальные копии книг, уточнил Рябыко. Первое место за указанный период занимает мессенджер Telegram – порядка 35 000 выявленных и удаленных по запросу АЗАПИ нелегальных копий книг и ссылок на них, на втором месте Instagram – более 3000 таких ссылок в аккаунтах пользователей, на третьем YouTube – порядка 2400 ссылок.