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Издательства пожаловались в Роскомнадзор на пиратство в Instagram

Соцсеть впервые вошла в топ-3 площадок по количеству ссылок на нелегальные копии книг
Мария Истомина
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.) попросила Роскомнадзор привлечь к административной ответственности Facebook Inc., следует из заявления ассоциации регулятору. Поводом для обращения издательств к регулятору стало массовое пиратство книг в принадлежащей Facebook соцсети Instagram и неудаление ссылок на нелегальные копии произведений (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Пользователи Instagram размещают как видео с аудиокнигами в качестве звуковых дорожек, так и ссылки на сторонние ресурсы. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность и факт направления подтвердил член правления АЗАПИ Максим Рябыко.

Instagram – вторая после «В контакте» по популярности соцсеть в России, следует из данных исследовательской компании Mediascope. За июль этого года месячная аудитория (десктопы и мобильные устройства) составила 60,3 млн россиян старше 12 лет. Во II квартале 2021 г., по данным АЗАПИ, соцсеть впервые вошла в топ-3 площадок с наибольшим количеством выявленных ссылок на нелегальные копии книг, уточнил Рябыко. Первое место за указанный период занимает мессенджер Telegram – порядка 35 000 выявленных и удаленных по запросу АЗАПИ нелегальных копий книг и ссылок на них, на втором месте Instagram – более 3000 таких ссылок в аккаунтах пользователей, на третьем YouTube – порядка 2400 ссылок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных