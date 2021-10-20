Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи стали сообщать о проблемах в 16.29 мск. Проблемы наблюдаются в крупнейших городах России, а также в Европе и Северной Америке. 51% пожаловавшихся пользователей сообщают о проблеме с заходом в приложение, 36% сообщают о проблемах при загрузке контента, еще 13% фиксируют проблемы с заходом на сайт.