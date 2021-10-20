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Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Ведомости

В работе социальной сети Instagram произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector. 

Пользователи стали сообщать о проблемах в 16.29 мск. Проблемы наблюдаются в крупнейших городах России, а также в Европе и Северной Америке. 51% пожаловавшихся пользователей сообщают о проблеме с заходом в приложение, 36% сообщают о проблемах при загрузке контента, еще 13% фиксируют проблемы с заходом на сайт. 

4 октября в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел длительный глобальный сбой. Он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России.

Ранее по теме: В работе Facebook произошел очередной сбой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных