Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи стали сообщать о проблемах в 16.29 мск. Проблемы наблюдаются в крупнейших городах России, а также в Европе и Северной Америке. 51% пожаловавшихся пользователей сообщают о проблеме с заходом в приложение, 36% сообщают о проблемах при загрузке контента, еще 13% фиксируют проблемы с заходом на сайт.
4 октября в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел длительный глобальный сбой. Он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России.