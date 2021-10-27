В состав Тихоокеанского флота войдут четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М»

Наварский уточнил, что обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А» будут оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами подводного старта Р-30 «Булава». По его словам, эти ракеты неуязвимы для любых систем ПРО из-за своей способности маневрировать на разгонном участке. Р-30 «Булава» была принята на вооружение ВМФ РФ в июне 2018 г., максимальная дальность ее полета — 9300 км.