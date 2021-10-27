Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В состав Тихоокеанского флота войдут четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М»

Ведомости

В распоряжение Тихоокеанского флота (ТОФ) России в ближайшие годы поступят два подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и две атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М», сообщил 27 октября начальник командования подводных сил объединения, контр-адмирал Аркадий Наварский. Он рассказал, что строительство «Бореев» и «Ясеней» близится к завершению, с некоторыми из подлодок уже проводятся ходовые испытания.

Наварский уточнил, что обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А» будут оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами подводного старта Р-30 «Булава». По его словам, эти ракеты неуязвимы для любых систем ПРО из-за своей способности маневрировать на разгонном участке. Р-30 «Булава» была принята на вооружение ВМФ РФ в июне 2018 г., максимальная дальность ее полета — 9300 км.

Для Тихоокеанского флота также строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и «Красноярск». Контр-адмирал сказал, что их строительство будет закончено к концу текущего года.

В марте главнокомандующий Военного-морского флота России Николай Евменов говорил, что к концу 2021 г. в состав флота должны войти три атомные подлодки — стратегическая «Князь Олег» (проект 955А) и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск» (проект 885М).

Ранее по теме: В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных