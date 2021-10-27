В состав Тихоокеанского флота войдут четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М»
В распоряжение Тихоокеанского флота (ТОФ) России в ближайшие годы поступят два подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и две атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М», сообщил 27 октября начальник командования подводных сил объединения, контр-адмирал Аркадий Наварский. Он рассказал, что строительство «Бореев» и «Ясеней» близится к завершению, с некоторыми из подлодок уже проводятся ходовые испытания.
Наварский уточнил, что обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А» будут оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами подводного старта Р-30 «Булава». По его словам, эти ракеты неуязвимы для любых систем ПРО из-за своей способности маневрировать на разгонном участке. Р-30 «Булава» была принята на вооружение ВМФ РФ в июне 2018 г., максимальная дальность ее полета — 9300 км.
Для Тихоокеанского флота также строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и «Красноярск». Контр-адмирал сказал, что их строительство будет закончено к концу текущего года.
В марте главнокомандующий Военного-морского флота России Николай Евменов говорил, что к концу 2021 г. в состав флота должны войти три атомные подлодки — стратегическая «Князь Олег» (проект 955А) и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск» (проект 885М).