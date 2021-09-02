В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки

По данным МЧС, только в Новоземельской впадине находятся около 1,2 тыс. опасных подводных радиоактивных объектов. МЧС, согласно соответствующему постановлению правительства, должно формировать реестр подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России. Сейчас в реестр входят более 24 тыс. единичных объектов, в частности, твердых радиоактивных отходов, химических веществ и боеприпасов.