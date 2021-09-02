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В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки

Ведомости

Специалисты отряда «Центроспас» МЧС России обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 на месте захоронения радиоактивных отходов в заливе Амбросиева в Карском море. Об этом сообщил руководитель отряда Евгений Линейцев.

«В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен. Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведение спектрального анализа, забор растительного материала с объекта. Работы продолжаются», — написал он.

Он рассказал, что экспедиция по поиску контейнера является плановой. Судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева.

Как отмечает «РИА Новости», в разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле. В частности, ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27.

По данным МЧС, только в Новоземельской впадине находятся около 1,2 тыс. опасных подводных радиоактивных объектов. МЧС, согласно соответствующему постановлению правительства, должно формировать реестр подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России. Сейчас в реестр входят более 24 тыс. единичных объектов, в частности, твердых радиоактивных отходов, химических веществ и боеприпасов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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