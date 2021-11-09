Instagram тестирует функцию платных подписок

О возможности появления платных подписок в Instagram в мае 2021 г. рассказывал глава компании Адам Моссери. Сейчас пользователи Instagram могут заработать на платформе только с помощью размещения рекламы, однако Моссери утверждал, что возможность подписаться на эксклюзивный контент может оказаться для пользователей приятнее просмотра рекламы. По словам бизнесмена, Instagram также интересуется рынком невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые недавно обрели популярность среди коллекционеров. Моссери также не исключал создание фонда авторов Instagram для выплат блогерам. Подобные фонды ранее ввели Youtube и Snapchat.