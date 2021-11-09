Instagram тестирует функцию платных подписок
Instagram работает над внедрением новой функции в виде платных подписок на блогеров. На это обратили внимание сервисы аналитики мобильных приложений Sensor Tower и Apptopia.
Аналитики заметили, что в разделе «Встроенные покупки» на странице приложения в AppStore появился набор товаров «Instagram Subscriptions» («подписки в Instagram»). По данным Sensor Tower, описание появилось в американской версии AppStore еще 1 ноября, стоимость подписки варьируется от $0,99 до $4,99. В российской версии приложения функционал стоит 99 руб.
Кроме того, в раздел встроенных покупок были добавлены и так называемые «Instagram Badges» — виртуальные значки, которые фанаты могут приобрести во время прямой трансляции, чтобы поддержать любимого блогера. Instagram обычно привлекает к тестированию новых функций небольшое число авторов контента перед тем, как сделать их доступными для массового пользователя.
Как пишет TechCrunch, функция подписок, вероятно, позволит пользователям получить доступ к эксклюзивному контенту подобно тому, как это происходит на Patreon. В сентябре похожую платную подписку под названием Super Follows («суперчитатели») анонсировал Twitter, а Youtube уже предлагает пользователям «спонсировать» каналы, чтобы получать дополнительные бонусы в виде авторских эмодзи и значков.
О возможности появления платных подписок в Instagram в мае 2021 г. рассказывал глава компании Адам Моссери. Сейчас пользователи Instagram могут заработать на платформе только с помощью размещения рекламы, однако Моссери утверждал, что возможность подписаться на эксклюзивный контент может оказаться для пользователей приятнее просмотра рекламы. По словам бизнесмена, Instagram также интересуется рынком невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые недавно обрели популярность среди коллекционеров. Моссери также не исключал создание фонда авторов Instagram для выплат блогерам. Подобные фонды ранее ввели Youtube и Snapchat.
Летом некоторые пользователи заметили в Instagram «эксклюзивные» истории, которые будут доступны только тем, кто заплатил за подписку на услугу. Ожидается, что спонсоры будут получать уведомления о новых историях, но сделать их скриншот не смогут. В компании подтвердили, что тестируют эту функцию, однако деталей о ее стоимости не раскрывали.