«Сбер» представил второй суперкомпьютер

Суперкомпьютер представляет собой объединение вычислительных серверов, связанных высокоскоростной сетью. По вычислительной мощности он многократно превосходит обычный компьютер. О создании первого, самого мощного в России на тот момент суперкомпьютера Christofari Сбербанк сообщил в 2019 г. Его производительность составила 6,7 петафлопса (квадриллион операций с плавающей точкой в секунду). Свое название машина получила в честь первого клиента, открывшего сберегательную книжку, Николая Кристофари.