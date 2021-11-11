«Сбер» представил второй суперкомпьютер
«Сбер» и его дочерняя компания, провайдер облачных технологий Sbercloud, представили второй российский суперкомпьютер Christofari Neo. Его презентовал СТО Сбербанка, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский на международной конференции AI Journey 2021.
«Суперкомпьютер Christofari Neo позволит Сберу вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии. При этом текущие и новые клиенты Sbercloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров», — сказал он.
Отмечается, что Christofari Neo подходит для обучения и инференса современных моделей-трансформеров, которые обучают на больших датасетах. Производительность суперкомпьютера в двойной точности составляет почти 12 петафлопс. Он создан на базе технологий Nvidia и оснащен графическими процессорами A100 с 80 Гб памяти. Первыми тестовый доступ к нему получили команды Sberdevices и Sber AI.
Суперкомпьютер представляет собой объединение вычислительных серверов, связанных высокоскоростной сетью. По вычислительной мощности он многократно превосходит обычный компьютер. О создании первого, самого мощного в России на тот момент суперкомпьютера Christofari Сбербанк сообщил в 2019 г. Его производительность составила 6,7 петафлопса (квадриллион операций с плавающей точкой в секунду). Свое название машина получила в честь первого клиента, открывшего сберегательную книжку, Николая Кристофари.
В 2019 г. Christofari вошел в рейтинг самых производительных вычислительных систем мира по версии проекта Top500, заняв 29-е место. Тогда в список попали также еще два российских суперкомпьютера — «Ломоносов-2» Московского государственного университета (107-е место) и суперкомпьютер Росгидромета (465-е место).