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«Сбер» представил второй суперкомпьютер

Ведомости

«Сбер» и его дочерняя компания, провайдер облачных технологий Sbercloud, представили второй российский суперкомпьютер Christofari Neo. Его презентовал СТО Сбербанка, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский на международной конференции AI Journey 2021.

«Суперкомпьютер Christofari Neo позволит Сберу вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии. При этом текущие и новые клиенты Sbercloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров», — сказал он.

Отмечается, что Christofari Neo подходит для обучения и инференса современных моделей-трансформеров, которые обучают на больших датасетах. Производительность суперкомпьютера в двойной точности составляет почти 12 петафлопс. Он создан на базе технологий Nvidia и оснащен графическими процессорами A100 с 80 Гб памяти. Первыми тестовый доступ к нему получили команды Sberdevices и Sber AI.

Суперкомпьютер представляет собой объединение вычислительных серверов, связанных высокоскоростной сетью. По вычислительной мощности он многократно превосходит обычный компьютер. О создании первого, самого мощного в России на тот момент суперкомпьютера Christofari Сбербанк сообщил в 2019 г. Его производительность составила 6,7 петафлопса (квадриллион операций с плавающей точкой в секунду). Свое название машина получила в честь первого клиента, открывшего сберегательную книжку, Николая Кристофари.

В 2019 г. Christofari вошел в рейтинг самых производительных вычислительных систем мира по версии проекта Top500, заняв 29-е место. Тогда в список попали также еще два российских суперкомпьютера — «Ломоносов-2» Московского государственного университета (107-е место) и суперкомпьютер Росгидромета (465-е место). 

Ранее по теме: Сбербанк заявил о создании мощнейшего суперкомпьютера в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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