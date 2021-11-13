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Минцифры займется мониторингом Telegram-каналов на предмет утечек

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Минцифры намерено ежедневно проверять Telegram-каналы, хакерские форумы и другие площадки на предмет выявления украденных персональных данных граждан. Тендер ведомства на сбор информации об утечках опубликован на портале госзакупок 11 ноября. 

Начальная цена контракта — 68,3 млн руб., заявку можно подать до 19 ноября.

Согласно техзаданию, которое изучил «Коммерсантъ», исполнителю предстоит находить информацию об утечках персональных данных, собирать статистику об их покупке и продаже, в том числе по объему и спросу, и каждый день сообщать о найденной информации ведомству. Кроме того, получившая контракт компания должна будет выявлять взлом IT-систем госорганов и операторов связи и появление новых мошеннических схем, которые связаны с монетизацией скомпрометированных персональных данных.

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В документе говорится, что мониторинг будет проходить на киберкриминальных форумах, в Telegram-каналах, чатах, мошеннических блогах, на веб-сайтах и новостных ресурсах. Минцифры таким образом сможет своевременно начинать расследования инцидентов.

В ведомстве изданию назвали цель мониторинга — «всех пересчитать» и реагировать на уровне государства на каждый инцидент. Минцифры намерено взаимодействовать с госорганами, откуда зафиксирована утечка.

Мониторинг не поможет снизить число утечек в будущем, но информацию можно использовать для блокировки каналов распространения и для задержания злоумышленников, участвующих в продаже данных, сообщил изданию эксперт по информационной безопасности компании «Крок» Александр Двинских.  

11 ноября Минцифры сообщило о рекордной по мощности кибератаке на портал госуслуг. За текущую неделю на портале госуслуг произошло два сбоя. В ходе первого сбоя сроки действия COVID-сертификатов многих пользователей сократились с года до полугода. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство проведет дополнительное тестирование портала. 

Базы данных россиян, которые якобы покупали фальшивые справки о вакцинации от коронавируса, начали продавать на теневых форумах и в Telegram-каналах, сообщал ранее «Коммерсантъ». В базе оказались паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и дата получения сертификата. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных