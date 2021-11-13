Минцифры займется мониторингом Telegram-каналов на предмет утечек

Согласно техзаданию, которое изучил «Коммерсантъ», исполнителю предстоит находить информацию об утечках персональных данных, собирать статистику об их покупке и продаже, в том числе по объему и спросу, и каждый день сообщать о найденной информации ведомству. Кроме того, получившая контракт компания должна будет выявлять взлом IT-систем госорганов и операторов связи и появление новых мошеннических схем, которые связаны с монетизацией скомпрометированных персональных данных.