Минцифры займется мониторингом Telegram-каналов на предмет утечек
Минцифры намерено ежедневно проверять Telegram-каналы, хакерские форумы и другие площадки на предмет выявления украденных персональных данных граждан. Тендер ведомства на сбор информации об утечках опубликован на портале госзакупок 11 ноября.
Начальная цена контракта — 68,3 млн руб., заявку можно подать до 19 ноября.
Согласно техзаданию, которое изучил «Коммерсантъ», исполнителю предстоит находить информацию об утечках персональных данных, собирать статистику об их покупке и продаже, в том числе по объему и спросу, и каждый день сообщать о найденной информации ведомству. Кроме того, получившая контракт компания должна будет выявлять взлом IT-систем госорганов и операторов связи и появление новых мошеннических схем, которые связаны с монетизацией скомпрометированных персональных данных.
В документе говорится, что мониторинг будет проходить на киберкриминальных форумах, в Telegram-каналах, чатах, мошеннических блогах, на веб-сайтах и новостных ресурсах. Минцифры таким образом сможет своевременно начинать расследования инцидентов.
В ведомстве изданию назвали цель мониторинга — «всех пересчитать» и реагировать на уровне государства на каждый инцидент. Минцифры намерено взаимодействовать с госорганами, откуда зафиксирована утечка.
Мониторинг не поможет снизить число утечек в будущем, но информацию можно использовать для блокировки каналов распространения и для задержания злоумышленников, участвующих в продаже данных, сообщил изданию эксперт по информационной безопасности компании «Крок» Александр Двинских.
11 ноября Минцифры сообщило о рекордной по мощности кибератаке на портал госуслуг. За текущую неделю на портале госуслуг произошло два сбоя. В ходе первого сбоя сроки действия COVID-сертификатов многих пользователей сократились с года до полугода. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство проведет дополнительное тестирование портала.
Базы данных россиян, которые якобы покупали фальшивые справки о вакцинации от коронавируса, начали продавать на теневых форумах и в Telegram-каналах, сообщал ранее «Коммерсантъ». В базе оказались паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и дата получения сертификата.