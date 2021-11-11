Минцифры сообщило о рекордной по мощности кибератаке на портал госуслуг
Рекордная по мощности атака на портал госуслуг была зарегистрирована 10 ноября, говорится в Telegram-канале Минцифры. Ранее сегодня на портале произошел сбой.
«10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги, свыше 680 Гигабит в секунду», — говорится в сообщении.
За текущую неделю на портале госуслуг произошло два сбоя. Сбой «по техническим причинам» произошел на сайте 8 ноября. Тогда несколько пользователей сообщили «Ведомостям», что сроки действия их COVID-сертификатов сократились с года до полугода. При этом пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа. Позже власти объяснили произошедшее сбоем, во время которого сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавируса 300 000 россиян сократились вдвое. Затем глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство проведет дополнительное тестирование портала.
11 ноября произошел второй сбой в работе портала. По данным министерства, у некоторых пользователей были проблемы со входом на сайт в течение 20 минут. Сейчас работа госуслуг восстановлена, технические специалисты выясняют причину произошедшего.