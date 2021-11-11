Минцифры сообщило о рекордной по мощности кибератаке на портал госуслуг

За текущую неделю на портале госуслуг произошло два сбоя. Сбой «по техническим причинам» произошел на сайте 8 ноября. Тогда несколько пользователей сообщили «Ведомостям», что сроки действия их COVID-сертификатов сократились с года до полугода. При этом пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа. Позже власти объяснили произошедшее сбоем, во время которого сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавируса 300 000 россиян сократились вдвое. Затем глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство проведет дополнительное тестирование портала.