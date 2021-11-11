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Минцифры сообщило о рекордной по мощности кибератаке на портал госуслуг

Ведомости

Рекордная по мощности атака на портал госуслуг была зарегистрирована 10 ноября, говорится в Telegram-канале Минцифры. Ранее сегодня на портале произошел сбой.

«10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги, свыше 680 Гигабит в секунду», — говорится в сообщении.

За текущую неделю на портале госуслуг произошло два сбоя. Сбой «по техническим причинам» произошел на сайте 8 ноября. Тогда несколько пользователей сообщили «Ведомостям», что сроки действия их COVID-сертификатов сократились с года до полугода. При этом пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа. Позже власти объяснили произошедшее сбоем, во время которого сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавируса 300 000 россиян сократились вдвое. Затем глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство проведет дополнительное тестирование портала. 

11 ноября произошел второй сбой в работе портала. По данным министерства, у некоторых пользователей были проблемы со входом на сайт в течение 20 минут. Сейчас работа госуслуг восстановлена, технические специалисты выясняют причину произошедшего. 

Ранее по теме: На сайте «Госуслуг» произошел второй сбой за неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных