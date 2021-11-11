На сайте «Госуслуг» произошел второй сбой за неделю

До этого сбой «по техническим причинам» произошел на сайте 8 ноября. Тогда несколько пользователей сообщили «Ведомостям», что сроки действия их COVID-сертификатов сократились с года до полугода. При этом пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа.