На сайте «Госуслуг» произошел второй сбой за неделю
Второй за неделю сбой произошел на портале «Госуслуг». При попытке войти в личный кабинет появляется надпись «По техническим причинам портал временно недоступен», убедился корреспондент «Ведомостей». Войти в мобильное приложение госуслуг также не удается.
Позднее в пресс-службе Минцифры сообщили, что работа сайта восстановлена. »Работоспособность портала Госуслуг восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут. Сейчас технические специалисты разбираются с причинами», — отметили в Минцифры (цитата по ТАСС).
До этого сбой «по техническим причинам» произошел на сайте 8 ноября. Тогда несколько пользователей сообщили «Ведомостям», что сроки действия их COVID-сертификатов сократились с года до полугода. При этом пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа.
Позже власти объяснили произошедшее сбоем. «Утром 8 ноября некоторые пользователи госуслуг заметили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменился — был год, а стало полгода. Ошибки были допущены в сертификатах у 300 000 человек», — отмечалось в рассылке «Госуслуг». Затем глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство проведет дополнительное тестирование портала.