Глава Минцифры заявил о 300 000 персональных извинений за сбой с QR-кодами
Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что принес персональные извинения 300 000 пользователей за сбой в работе портала «Госуслуги», из-за которого у части привитых от коронавируса сократился срок действия QR-кодов. Об этом министр заявил на форуме Cnews, запись с выступлением Шадаева опубликована в Telegram-канале министерства.
«Мы в достаточно экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух отдельных — сертификат переболевшего и сертификат вакцинированного. Был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября мы должны на портале прийти к единой форме. В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 000 пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контртестирование», — сказал министр.
Несколько пользователей портала ранее сообщили «Ведомостям», что срок действия их COVID-сертификатов сократился вдвое. При этом пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа. Позже власти объяснили произошедшее сбоем. «Утром 8 ноября некоторые пользователи госуслуг заметили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменился — был год, а стало полгода. Ошибки были допущены в сертификатах у 300 000 человек», — отмечалось в рассылке «Госуслуг».
8 ноября вступил в силу новый сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. Такой документ выдается на год. Сбой в работе портала связан с обновлением выпущенных сертификатов о вакцинации. Минздрав и Минцифры сообщали через оперштаб по борьбе с коронавирусом, что срок действия QR-кодов останется прежним — 1 год.