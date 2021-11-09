Глава Минцифры заявил о 300 000 персональных извинений за сбой с QR-кодами

«Мы в достаточно экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух отдельных — сертификат переболевшего и сертификат вакцинированного. Был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября мы должны на портале прийти к единой форме. В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 000 пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контртестирование», — сказал министр.