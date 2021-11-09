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Общество

Глава Минцифры заявил о 300 000 персональных извинений за сбой с QR-кодами

Ведомости

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что принес персональные извинения 300 000 пользователей за сбой в работе портала «Госуслуги», из-за которого у части привитых от коронавируса сократился срок действия QR-кодов. Об этом министр заявил на форуме Cnews, запись с выступлением Шадаева опубликована в Telegram-канале министерства. 

«Мы в достаточно экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух отдельных — сертификат переболевшего и сертификат вакцинированного. Был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября мы должны на портале прийти к единой форме. В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 000 пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контртестирование», — сказал министр. 

Несколько пользователей портала ранее сообщили «Ведомостям», что срок действия их COVID-сертификатов сократился вдвое. При этом пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа. Позже власти объяснили произошедшее сбоем. «Утром 8 ноября некоторые пользователи госуслуг заметили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменился — был год, а стало полгода. Ошибки были допущены в сертификатах у 300 000 человек», — отмечалось в рассылке «Госуслуг».

8 ноября вступил в силу новый сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. Такой документ выдается на год. Сбой в работе портала связан с обновлением выпущенных сертификатов о вакцинации. Минздрав и Минцифры сообщали через оперштаб по борьбе с коронавирусом, что срок действия QR-кодов останется прежним — 1 год.

Ранее по теме: Срок действия сертификатов о вакцинации на «Госуслугах» из-за сбоя сократился вдвое

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных